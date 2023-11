Úkol zní: vyvést Ajax z úplného dna. Bývalého hráče jistí zpovzdálí ikona

Ajax na dně. Může to být ještě horší? • profimedia.cz

Fotbalisté Ajaxu na totálním dně nizozemské Eredivisie? Minimálně do čtvrtečního večera realita. Nizozemský velkoklub čelí v této sezoně nevídaným problémům s hráčským materiálem. Funkcionáři v kancelářích jako by prožili amsterdamskou defenestraci, kdy jich několik za sebou skončilo ve svých funkcích. Nepomáhají ani fanoušci, kteří se bouří. Z rozkladu má pomoci kouč John van 't Schip.

Když koncem září Ajax doma po půl hodině prohrával s nenáviděným Feyenoordem 0:3, bylo to na jeho zaryté příznivce už moc. Začali házet na hřiště pyrotechniku, což ve striktní holandské lize bohatě stačilo na přerušení zápasu, rozezlení příznivci měnící se na vandaly se snažili proniknout do útrob stadionu, některým se to i povedlo.

„Chápu frustraci fanoušků. Je to velice špatný start do sezony a všichni děláme maximum, abychom Ajax znovu dostali na výsluní. Tohle jednání ale nelze tolerovat. Eredivisie přichází s mnoha opatřeními, ale evidentně nestačí. Musíme si o nich všichni promluvit,“ hlásil výkonný ředitel Ajaxu Jan van Halst.

Primárně měl ale řešit průšvihy ve „svém“ klubu. Porážka s Feyenoordem, která se nakonec v dohrávce vyšplhala na 0:4, nebyla tím nejhorším. Následovaly krachy s Alkmaarem, Utrechtem a PSV. V Evropské lize zase Ajax nestačil na Brighton. K tomu skončil technický ředitel Sven Mislintat obviněn ze střetu zájmů při letním přestupu Chorvata Borny Sosy ze Stuttgartu.

Německý funkcionář se měl totiž na přestupu dle spekulací obohatit na základě provázanosti s agentskou společností, která přestup zastřešovala. I kdyby se jednalo pouze o fámy, nepřišly z pohledu Ajaxu ve vhodný čas.

Nešvary z kanceláří však doputovaly i na trávník. V létě Ajax nezdravě měnil tým. Borci za 200 milionů eur odešli, naopak amsterdamský celek 100 milionů do posil napumpoval, i když se jednalo o nepříliš prověřené nákupy. Mikautadze, Forbs, Ávila, Gaaei či Akpom? Ne vždy se prostě trefíte, ale při kvalitě skautingu Ajaxu je tohle na pováženou. A chorvatské duo reprezentantů Šutalo, Sosa se veze spíše na vlně špatných výsledků celého týmu.

Trefili se v Ajaxu tentokrát?

Když už máte pohromadě neprověřený a nezkušený tým, potřebujete protřelého lišáka na lavičce. Výsledek? Příchod Maurice Steijna ze Sparty Rotterdam, který na Ajax nestačil a už po čtyřech měsících se balil, když se podepsal pod nejhorší sérii Ajaxu od roku 1954.

„Udělal jsem vše, co bylo v mých silách, ale nebyl jsem schopen dostat klub z krize,“ kál se Steijn po fiasku v roli kouče. A van Halst slova bývalého podřízeného podpořil. „Poslední měsíce jsme pracovali intenzivně, ale nestačilo to. Bylo lepší, že se naše cesty rozešly,“ pravil na adresu nyní už extrenéra Ajaxu.

Dočasně se týmu ujal bývalý hráč Ajaxu a Steijnův asistent Hedwiges Maduro, který si všal připsal další dvě porážky. Zachráncem se tak má stát John van 't Schip.

Kouč se zkušenostmi z Twente nebo řecké reprezentace za sebou taky nemá kdovíjaké výsledky coby trenér. Jako hráč byl ale 11 let s Ajaxem spjat a na toto pouto vedení sází. „Jsem šťastný, že jsem zpět v klubu, kde to pro mě všechno začalo,“ prohlásil.

Na pozici asistenta se zpět vrací Maduro. Van Halst je přesvědčen, že tentokrát se Ajax trefil: „Pokud jde o nás, je to ten správný muž, kterého potřebujeme.“

Podobná velkohubá prohlášení tady už ale byla při příchodu Steijna. Nyní Ajax vše „pojistil“, když se do klubové struktury vrací ikonický Louis van Gaal, který loni po MS rezignoval kvůli rakovině u nizozemské reprezentace. Teď se zdá, že je zdravotně 72letý odborník natolik v pořádku, aby pomohl Ajaxu coby externí poradce.

„Trávím hodně času v Portugalsku, ale jako poradce jsem připraven dozorčí radě poskytnout všechny své znalosti, abychom společně Ajax dostali zpět na vrchol,“ pronesl van Gaal odhodlaně. Ajax s novým koučem čeká premiéra už ve čtvrtek večer v domácím utkání proti Volendamu.

