Kdo může v lednu změnit dres? Mistr světa, rebel United či elitní kanonýři

Kdo v zimě změní dres? • FOTO: Koláž iSport.cz Lednový přestupový termín je zrádný. Zapracovat posilu v rozeběhnuté sezoně není vždy jednoduché, navíc si za ní konkurentům často musíte připlatit. Přesto se i v zimě dělají mezi kluby velké obchody a rok 2024 nebude výjimkou. Web iSport.cz představuje osm nejzajímavějších hráčů ze zahraničních lig, kteří v lednu mohou změnit dres.

Raphael Varane 30 let, obránce, Manchester United Angažmá v Manchesteru United začíná pro francouzského mistra světa pořádně hořknout. Po relativně povedené úvodní sezoně na Old Trafford vypadl elitní obránce na podzim ze sestavy. Někdy ho srazila zranění, někdy ale Erik ten Hag preferoval před Varanem třeba i mnohými odepsané stopery Harryho Maguirea a Johna Evanse. Třicetiletý obránce se stále cítí na vrcholu sil a podle médií je se situací silně nespokojený. Sám by preferoval návrat do Realu Madrid, potenciální přestup monitoruje i Bayern Mnichov. Odchod do Saúdské Arábie podle francouzských médií není na pořadu dne.

Santiago Gimenéz 22 let, útočník, Feyenoord Rotterdam Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé a Cristiano Ronaldo. Jenom tito hráči dali v roce 2023 více gólů než mexický internacionál ve službách Feyenoordu. Dvaadvacetiletý útočník nasázel v uplynulém roce 40 branek a v Nizozemsku láme rekordy. Pro kluby, které shání hroťáka, by mohl být jak okamžitým přísunem kvality, tak příslibem do budoucnosti. Feyenoord letos marně stíhá v lize PSV, o svůj klenot ale v půlce sezony nechce přijít levně. Chelsea, Arsenal či Tottenham by si museli připravit alespoň 60 milionů euro.

Aaron Ramsdale 25 let, brankář, Arsenal Poslední dva roky byl jasnou jedničkou Arsenalu, nyní ale zažívá podzim hrůzy. Zápasy sleduje z lavičky, přednost dostává David Raya. Vzhledem ke kvalitám Ramsdalea už se spekuluje o tom, že o další půlrok v roli dvojky nestojí. Pár klubům by se rozhodně hodil. Situaci kolem pětadvacetiletého brankáře zjišťovala nedávno Chelsea, smysl by ale dával přesun i do Newcastlu. „Straky“ přišly kvůli zranění o svou jedničku Nicka Popea, možné je tak i Ramsdaleovo hostování.

Victor Osimhen 24 let, útočník, Neapol Patrně jedno z nejžhavějších gólových zboží na světě. Vzhledem k tomu, jak Osimhen za poslední dva roky přerostl Neapol, se zdá každé přestupové období méně pravděpodobné, že ho italský celek udrží. Tentokrát úřadující mistr Serie A přeci jen drží trumfy – s nigerijským střelcem podepsal před Vánoci nový kontrakt. Prodloužení o pouhý rok ale signalizuje, že Neapol chce jen udržet vysoko Osimhenovu hodnotu, než že by kanonýr chtěl v klubu pokračovat. Pro Chelsea a Manchester United, které mají mít hráče vysoko na seznamu vytipovaných posil tu ale naděje je – součástí nové smlouvy je i výstupní klauzule dosahující údajně 115 milionů euro. Zaplatí to někdo?

Jadon Sancho 24 let, křídlo, Manchester United Další hvězdička v Manchesteru United, která nehraje. Na rozdíl od Varaneho je ale situace třiadvacetiletého anglického křídelníka o dost vážnější. Po hádce s trenérem není součástí týmu už od srpna, s áčkem netrénuje a klub marně čeká na jeho omluvu. Vzhledem k blížícímu se mistrovství Evropy se zdá lednový odchod rebelujícího mládence nevyhnutelný, asi by ale nebyl permanentní. Za Sancha dali „Rudí ďáblové“ přes 80 milionů euro, má navíc lukrativní kontrakt. Největší smysl by tak dávalo hostování v Borussii Dortmund, která by svého bývalého svěřence přivítala s otevřenou náručí.

Serhou Guirassy 27 let, útočník, Sttutgart Když dáte za rok a půl ve 44 zápasech 34 gólů, musíte být v hledáčku každého, kdo shání útočníka. I když vám táhne na 28 let. Kolem guinejského kanonýra bude v lednu pořádné vedro a Stuttgart ho jen těžko udrží. Proč? Výstupní klauzule dovolí Guirassymu jednat s každým, který na stůl vysází 20 milionů euro, v dnešní době relativně nízkou částku. Kdo to za druhého nejlepšího střelce Bundesligy plánuje dát? Zájemců je mnoho – Manchester United, Newcastle, AC Milán či West Ham.

Kalvin Phillips 28 let, záložník, Manchester City Jestli je ze seznamu možných přestupů něco největší tutovka, je to právě odchod anglického reprezentanta z Manchesteru City. Sám Pep Guardiola uznal, že je mu osmadvacetiletého záložníka líto, v týmu anglického mistra z různých důvodů prakticky nedostal šanci. Na posledním Euru patřil k tahounům Anglie a to si chce zopakovat i na šampionátu v Německu, další půlrok na lavičce by tak pro něj nebyl ideálním řešením. Plány na angažování Phillipse mají větší i menší kluby. Vyptával se na něj Juventus, Newcastle, ale i Crystal Palace. Zřejmě by šlo o hostování.