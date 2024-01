Čech plivl před sudí, rekordní trest v Indonésii končí: Musím se uklidnit

Tvoří českou stopu v Indonésii vedle Ondřeje Kúdely. Ale možná by o tom málokdo věděl, kdyby trenér brankářů Jan Klíma před rokem nevybouchl. Při zápase Persije Jakarta vystartoval na rozhodčího a při odchodu před něj plivnul. Za běsnění vyfasoval pokutu a distanc na dvanáct měsíců, který mu vyprší 17. ledna. „Je to největší trest v historii indonéského fotbalu,“ prohodil 53letý bývalý ligový gólman.

Vypadalo to dramaticky. Klíma se během ligového zápasu s Persibem (0:1) sápal na arbitry, nadával jim a podle zápisu na ně plivl. Rozlítilo ho chování sudích. „Dělají velké chyby. Mám to v sobě a beru to jako křivdu,“ hodnotil s odstupem času kvalitu indonéských rozhodčích.

To každopádně nezlehčuje jeho rok starý výstup, za který si vysloužil mimořádně tvrdý trest. I když beze změny pokračoval v tréninkovém režimu, od loňského 11. ledna chyběl v soutěžních utkáních na střídačce Persije Jakarta.

„Bylo to nesmyslné. Ano, měl jsem nějaké výlevy v angličtině na rozhodčího, ale nic vulgárního. Sprostá slova jsem pak použil v češtině, ale tomu nemohli rozumět,“ líčil Klíma.

K incidentu se bez problémů vrátil, s klidem ho popisoval do detailů. Jeho verze se liší od toho, co zmínili rozhodčí.

„Když jsem odcházel, odplivnul jsem si na zem, protože jak jsem hodně mluvil, měl jsem sliny v puse. V televizi bylo vidět, že jsem si jen odplivnul,“ uvedl Klíma.

Každopádně k vysokému trestu dostal také tučnou pokutu, kterou klub za něj zaplatil. „Neřešili to, věděli, že jsem v tom nevinně a trest je neadekvátní. Bylo to průkazné na videu,“ vysvětlil muž, jenž ve fotbalové lize zvládl za tři sezony v Lázních Bohdaneč a Příbrami třiadvacet startů.

Momentálně je v Česku, na Silvestra navštívil i derby mezi Spartou a Slavií, při němž se pobavil s parťákem z klubu Kúdelou. Indonéská liga má totiž zimní pauzu. Znovu se rozjede v únoru.

V tu dobu už Klíma po vypršení disciplinárního trestu usedne na střídačku. „Ale budu si muset dávat pozor. Pokud jen vyběhnu z lavičky, bude to pro mě nebezpečné. Musím se hodně uklidnit,“ přiznal trenér brankářů.

V Persiji Jakarta už kroutí druhou sezonu. Vedle Ondřeje Kúdely se v klubu potkal s českým útočníkem Michaelem Krmenčíkem a Júsufem Hilálem, bývalým hráčem Slavie.

Zatímco pro české hráče šlo o první zkušenost v Asii, Klíma před tím působil v Saúdské Arábii, kde trénoval gólmany klubu Al-Raed. „Je pravda, že mám taková exotická angažmá. Mám rád výzvy. Jsem v Jakartě spokojený,“ doplnil Klíma.