Gabriel: Ružomberok mi zachránil kariéru. Smetana nás vymačkal

Finálová výhra 1:0 nad Trnavou se nerodila snadno. Ve druhé půli vás soupeř logicky zatlačil do obrany. Jak těžké bylo udržet to hubené vedení do konce?

„Posledních 20 minut bylo jasně v režii Trnavy, ale dle vývoje skóre se to dalo čekat. My víme, že se můžeme opřít o pevnou defenzivu. Nakonec se to vyplatilo i tentokrát.“

Opíráte se o obranu a vy jste stoper. Jaká to je pro vás sezona?

„Někdy padneme hlouběji a sázíme na efektivitu. Není to tak, že bychom někoho tlačili na jejich vápně. Jako tým jsme silnější v defenzivnějším postavení. Jsme potom schopní využít otevřenější hry soupeře. Vážím si toho, jak nám to jde, protože to hodnocení se pak logicky odráží i na mně jako na obránci.“

V Česku se nedařilo dle představ, ať už to byla Plzeň, Mladá Boleslav nebo Teplice. Co pro vás znamená, že jste se chytil v Ružomberoku?

„Vypadalo to tak, že se mi nedaří, protože moje ligová kariéra byla dosud složitější. Už jen tím, že jsem pořád někam chodil na hostování. Osobně si nemyslím, že by mi to nějak nešlo, ale bylo to náročnější právě kvůli věčnému stěhování jinam. Neměl jsem úplně štěstí a tím pádem jsem nebyl tolik vidět. Teď i díky poháru v Ružomberoku je hodnocení mé osoby jistě lepší.“

Jak si to všechno pod Ondřejem Smetanou v Ružomberoku sedlo? Dle prognóz tým neměl v sezoně moc kousat a adeptem na pohár jste nebyli.

„Myslím, že jsme nebyli adeptem na nic. O to je vtipnější, že s námi teď už nikdo nechce hrát, protože