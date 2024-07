Preciado blízko senzaci. Ekvádor padl s Argentinou na penalty. Messi nedal

Došlo na reprízu poslední Copy Amériky. Ve čtvrtfinále 2021 na sebe totiž narazily stejné týmy. Výsledek byl ale hodně odlišný. Argentina tenkrát vyhrála 3:0 a gól si připsal i Lionel Messi. Nyní se však úřadující šampion více zapotil.

Celkově to bude asi pro Ekvádor rozporuplný šampionát. Tým španělského kouče Félixe Sáncheze totiž nebyl daleko od postupu do semifinále, když trápil v play off Messiho Argentinu, kterou neporazil už devět let. Na druhou stranu však Preciado a spol. dokázali porazit na turnaji jen Jamajku, což je na top čtyřku prostě málo.

Z osobního hlediska může z USA odjíždět za svými sparťanskými povinnostmi Angelo Preciado spokojen. Šestadvacetiletý obránce odehrál na Copa Américe téměř kompletní minutáž. Jen při bezbrankové plichtě s Mexikem ve skupině jej v závěru trenér stáhl ze hry. Nebývalo to přitom vždy pravidlem, aby na Preciadovi Sánchez takto bezpodmínečně stavěl. Před mladíkem Hurtadem z brazilského Bragantina má ale v reprezentační hierarchii navrch a odehrál kompletní drama i s Argentinou.

Ekvádorci se za své vystoupení ve čtvrtfinále Copa Amériky nemusejí stydět. Do zápasu vlétli aktivněji a v 16. minutě dokonce Preciado zakončoval zblízka na Emiliana Martíneze. Jenže bek Sparty není v národním dresu kanonýr. Patří mezi nejzkušenější obránce. Proti Argentině odehrál 43. utkání za La Tricolor, ale dosud neskóroval. Nezměnil to ani v tomto klání.

Úřadující mistři světa pod vedením kouče Lionela Scaloniho nastoupili v nejsilnější možné sestavě nejen s Messim a Emilianem Martínezem, ale hrály také další hvězdy jako Lautaro Martínez, Enzo Fernández či Alexis MacAllister. Celkově však Argentina působila ospalým dojmem.

Když se ale dostala do vedení po gólu třetího z Martínezů Lisandra z rohového kopu, akcie outsidera se blížily nule. Argentina totiž na turnaji v základní skupině ani jednou neinkasovala.

Jenže Ekvádor se nevzdával. Velkou příležitost na srovnání zahodil jeden ze smolařů turnaje Enner Valencia. Kapitán týmu totiž po ruce de Paula ve vápně dostal možnost zahrávat penaltu. Tu však napálil jen do tyče a předeslal, že pokutové kopy v tomhle bijáku nebudou ekvádorskou berličkou.

Druhou půli hráli Scaloniho svěřenci až moc profesorsky. Jakoby to chtěli ukopat na 1:0. V jednom případě se tam rýsovalo přečíslení, kdy Preciado upadl před Enzem, ale záložník Chelsea situaci vyhodnotil prachbídně.

Když už se zdálo, že to Argentina urve, přišel šok. Spolupráce střídajících Yeboaha a Kevina Rodrígueze přinesla vyrovnání v nastaveném čase. Gól záložníka belgického St. Gilloise přitom dlouho zkoumal VAR kvůli potenciálnímu ofsajdu nabíhajícího Jordyho Caiceda. Branka ale byla správně uznána. Caicedo Martíneze nijak v chytání neomezoval.

Na Copa Américe se prodloužení nehraje, základní hrací doba tak přinesla stav 1:1 a šlo se rovnou do penaltové loterie. Řeklo by se, že psychologickou výhodu bude mít Ekvádor, ale opět se potvrdilo, že Argentina je prostě velký tým. Vždyť i na světový trůn v Kataru 2022 došla přes penalty proti Nizozemsku a Francii. Začátek ale snový nebyl.

Lionel Messi zatím na turnaji gólově mlčí a má pouze jednu asistenci podobně jako jeho věčný rival Cristiano Ronaldo na EURO. Messi šel na úplně první penaltu. Veterána Domíngueze sice překonal, ale míč se zastavil na břevnu. Messi tak pohlédl k nebi, tento turnaj mu zatím nevychází. Naštěstí pro něj i Argentinu však poté selhali dva střelci soupeře. Emiliano Martínez vychytal Menu i Mindu, což oslavil vítězným tanečkem. Pak už se nikdo z Argentinců nemýlil, favorit po nečekaně těžké šichtě postoupil do semifinále. Preciado se k penaltě nedostal. Končí a může balit kufry směr Praha. Kdyby podával takové výkony jako proti Argentině i v rudém dresu, na Letné si mohou mnout ruce.