Sparťanské (ne)debuty v Německu: V akci Karabec, Ševčík sledoval kolaps

Oba leváci, mimořádně nadaní, jenže… Ve Spartě to neklapalo, proto Adam Karabec a Michal Ševčík vyrazili na hostování do druhé německé ligy. V úvodním kole se ale představil jen jeden z nich. Karabec přispěl k cenné výhře Hambruku proti Kolínu nad Rýnem 2:1. Ševčík sledoval kolaps Norimberku na trávníku Karlsruhe 2:3 pouze z lavičky.

Pro Norimberk se první kolo nové sezony 2. bundesligy vyvíjelo skvěle, už po půl hodině vedl 2:0 a měl nakročeno ke třem bodům. Svěřenci trenéra Miroslava Kloseho ale v závěru první půle inkasovali, snížil Budu Zivzivadze.

Gruzínský forvard, jenž se představil i na EURO (do duelu s Českem nezasáhl), po změně stran přidal další dva zásahy a zkompletoval hattrick. Kolaps Norimberku jen z lavičky sledoval Michal Ševčík, do hry se nedostal.

Právě kvůli většímu hernímu vytížení se na hostování do Norimberku vydal, na úvod se ovšem nedočkal ani minuty, o pozici musí bojovat. Šanci naopak dostal na posledních patnáct minut další Čech Ondřej Karafiát, na trávník přišel za stavu 2:2 a prohře 2:3 nezabránil.

Lépe začal Adam Karabec, jenž naskočil od úvodního hvizdu a na trávníku vydržel do 65. minuty. Hrál na pravém křídle v rozestavení 4-3-3 a výrazně se podepsal pod vítěznou branku na 2:1, když po jeho centru míč do břevna napálil Ransford Konigsdorffer, aby ho následně dorazil do sítě.

Že jde o cenné tři body, naznačuje počet střel - domácí Kolín nad Rýnem vypálil hned 26krát, hosté „jen“ 9krát, přesto se radují po výsledku 2:1.