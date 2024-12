Ve Skotsku zatkli fanouška. Při derby údajně rasisticky urážel fotbalistu

Podle agentury Press Associatian se terčem rasistických urážek stal hostující náhradník tmavé pleti Jordan Obita v 10. minutě, kdy videorozhodčí kontroloval gól mužstva Hibernian. Hostující tým v prohlášení uvedl, že fanoušek „byl vyveden ze stadionu a zatčen v souvislosti s podezřením z případu rasismu“, a poděkoval Hearts za „pohotovou reakci“.

Trenér Hibernian David Gray poslal Obitu na trávník v 85. minutě a ocenil, že ho událost nepoznamenala. „Když se Jordan dostal na hřiště, hrál fantasticky. Jde o to, abychom se co nejlépe postarali o to, aby takové záležitosti lidi neovlivňovaly. Pro takové chování není místo, je nepřijatelné,“ řekl Gray televizi Sky Sports.