Slabý bůh Neymar: domácí restart a návrat do Barcelony… Poslední trik, nebo volný pád?

Pro jedny promarněný talent, pro druhé oběť cizích iluzí. Od chvíle, kdy Neymara vyhlásili za vyvoleného, se na něj lepila aura nevyhnutelné velikosti. Kdyby přišel v éře Ronalda, Ronaldinha, Kaká a Rivalda, mohl se skrýt v přepychovém davu a tlak by nebyl tak dusivý. Narodil se však do doby, kdy měl být nejen hvězdou, ale celým souhvězdím. Ať už jste jeho pády brali jako obranný mechanismus, nebo ztracenou scénu z telenovely, jedno bylo jisté – když měl míč u nohy, gravitace si vzala volno. Balet i graffiti v jednom, ladnost říznutá drzostí, moment překvapení jako podpis. Jestli jeho příběh utne břitva zranění, bude to hořký konec. Ale možná má ještě jednu kapitolu. Takovou, po které skeptici radši smažou staré tweety. Poslední vzepětí génia? Nejprve Santos, v létě… počkat, slyšel někdo Barcelona?

Ne, neuvízli jsme v časové smyčce ani v paralelním vesmíru, kde se děj otočil a jde zpátky. Je rok 2025 a my tu skutečně řešíme možnost, že by se Neymar v létě vrátil na Camp Nou. Šílené? Jasně. Vždyť mu je 33 let, za poslední dvě sezony sotva kopl do míče a na trávníku se ohřál kratší dobu než rozhodčí u monitoru VAR. Jenže tohle je svět fotbalových přestupů. A hlavně svět Barcelony, což znamená jediné: nikdy nic nevylučujte.

Do týmu Hansiho Flicka příliš nezapadá. Oukej, hodí se tam asi jako barokní skříň do sportovního kabrioletu nebo krokodýl do dětského bazénku, ovšem v zákulisí se tímhle scénářem vážně zabývají. Všichni tuší, že to nedopadne dobře, ale vždycky se najde někdo, kdo si myslí, že je to skvělý nápad.

V únoru Neymar vytáhl kartu „návrat ke kořenům“ a podepsal půlroční smlouvu se Santosem, klubem svého dětství, kde to všechno začalo. Přitom se elegantně vypařil z Al Hilalu, kde se s ním dohodli na rozchodu ve vší slušnosti, tedy s kufrem, který cinkal víc než hrací automaty v Las Vegas.

Jak by se dalo jeho působení v Saúdské Arábii shrnout? Hory slibů, široké úsměvy do kamer, minimum skutečné akce. Mělo to být přelomové angažmá ve stylu Cristiana Ronalda. Skončilo ale