Kapitán Pekhart a gól na Chelsea: Jako sen! Po sezoně končí v Legii, co s ním bude dál?

Tomáš Pekhart ve své šesté sezoně v barvách Legie vypadl ze sestavy, klub se vydává cestou mladších a typologicky jiných útočníků. Pořádnou možnost dostal až v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy na Chelsea, kde se předvedl takřka dokonale – vybojovanou a následně proměnil penaltu, kterou pomohl k výhře 2:1.

Vysoký hroťák patří historicky k nejlepším střelcům polského velkoklubu (zároveň je členem Klubu ligových kanonýrů v Česku se 100 a více góly v nejvyšších ligových soutěžích) pomalu uzavírá dlouhou fotbalovou i životní kapitolu. „Tohle je můj poslední měsíc v Legii Varšava. Z osobního pohledu je to pro mě sen. Vést tým na trávník jako kapitán klubu, který miluju,“ zmiňuje rodák ze Sušice v rozhovoru, kde naťukává i své další kroky.

Jak jste se dostal k šanci v základu zrovna na Chelsea?

„Dozvěděl jsem se, že budu hrát, až v den zápasu. Po snídani jsem potkal trenéra ve výtahu na hotelu, tam mi řekl, že půjdu od začátku.“

Zápas vám vyšel, dal jste čtvrtý gól v sezoně Konferenční ligy. Věděl jste hned, že si penaltu vezmete?

„Když jsem v minulých sezonách hrál pravidelně, patřil jsem mezi ty, co penalty kopou. Teď jsem toho tolik nenahrál, upřímně říkám, že před zápasem jsme se ani nekoukal, kdo je na penaltu napsaný. Když na mě byl faul, přišel jsem k penaltě a bavil se s pár hráči, jestli se někdo z nich cítí. Já se na ni cítil, oni moc ne (smích). Vzal jsem si to stejně, jako jsem byl zvyklý za dobu, co jsem v Legii, kdy jsem penalty kopal.“

A proměnil jste. Šlo o jeden z životních momentů, zvlášť, když mohlo jít o poslední gól za Legii?

„Pro celý klub to byl historický zápas. Legia na anglických trávnících do té doby v evropských pohárech ještě nevyhrála. Co jsem tady, hráli jsme na Leicesteru a na Aston Vile a vždycky prohráli. Chelsea, to je ještě úplně jiný kalibr. Z osobního pohledu je to pro mě sen. Vést tým na trávník jako kapitán klubu, o kterém můžu říct, že ho miluju. Navíc dát gól a vyhrát na Stamford Bridge, to je speciální moment. Nevím, zda to může něco přebít.“

Po sezoně vám končí smlouva, zmínil jste už po zápase na Chelsea, že v létě jako hráč v Legii končíte. Jde o konečné rozhodnutí?

„Když jsem minulé léto prodlužoval smlouvu, už jsem tušil, že v 35 letech má pozice nebude taková, jakou jsem v klubu míval. Samozřejmě jsem myslel, že zápasů odehraju víc. V průběhu sezony jsme změnili rozestavení a systém, hráli jenom na jednoho útočníka, na jiný profil. V zimě na soustředění mně vedení klubu sdělilo, že