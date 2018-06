Zrádci na fotce s Rosickým? Fanoušci Arsenalu si vyřizovali účty

Byla to velká paráda a nezkazila ji ani mohutná průtž mračen. Na Letné se s fotbalovou kariérou loučil Tomáš Rosický a dorazila spousta hvězd. Včetně bývalých spoluhráčů jak z Dortmundu, tak i Arsenalu, mezi kterými nechyběla čtvěřice "zrádců". Tak je nazývají fanoušci Kanonýrů: Robin Van Persie, Cesc Fábregas, Gael Clichy a Bacary Sagna.

Před úvodním hvizdem, jenž byl několikrát posunutý kvůli dešti, se na Twitteru objevila společná fotka bývalých spoluhráčů společně s Rosickým. Příspěvek si vzali na paškál fandové Arsenalu a namísto Van Persieho se objevil had. „Opraveno!" chvástal se jeden z nich. Tím to ale neskončilo. Onoho pomyslného hada, jenž značí zradu, vyfasoval i Fábregas, Clichy a Sagna.

Společně si s Rosickým zahráli několik sezon na Emirates Stadium, ale postupně všichni odcházeli. A ne zrovna za doprovodu fanfár. Proč? „Chci vyhrávat trofeje,“ nechal se slyšet Van Persie, když za osm let v Arsenalu vyhrál pouze FA Cup a dvakrát Superpohár. Proto prý poslechl malého kluka uvnitř sebe a v roce 2012 přestoupil do konkurenčního Manchesteru United. To fandové Kanonýrů nesli samozřejmě dosti nelibě a vzplanul nejeden dres holandského bombarďáka.

Dalším „hříšníkem“ je Fábregas. Toho Arsene Wenger přivedl do Londýna jako mladíčka a ze španěla se záhy stala hvězda a posléze i kapitán. Vydrželo to sedm sezon. Poté odchovanec Barcelony neodolal vábení svého mateřského týmu a vrátil se do Katalánska. Vyhrávat trofeje. Zatímco za sedmiletku v Arsenalu vyhrál pouze FA Cup a Superpohár, tak v týmu Blaugranas získal pět trofejí za tři sezony.

Nejvíc příznivce dopálil ale jeho přestup k úhlavnímu rivalovi, Chelsea. „Všichni věděli, že Arsenal měl možnost mě získat jako první. Jenže toho nevyužili,“ bránil se tehdy Fábregas. Odpustek si tím ale rozhodně nezískal. Oblékat dres konkurenta se prostě neodpouští, navíc v Anglii, kde fotbal je národní kultura a loajalita jedním ze základních principů.

„Přišel za mnou Gabriel Heinze, že chce přestoupit do Liverpoolu,“ vzpomínal ve své biografii na působení v Manchesteru United Alex Ferguson, „řekl jsem mu, že to nehrozí.“ Tahle příhoda se stala v zimním přestupovém období sezony 2006/07. Argentinský obránce byl na konci sezony prodán do Realu Madrid. Přestup z Old Trafford k nenáviděnému sokovi na Anfield byl prostě nepřípustný.

A ani příznivci Arsenalu evidentně nezapomínají...

ANKETA: Co si o Tomáši Rosickém myslí české a zahraniční fotbalové hvězdy? 1080p 720p 360p REKLAMA

Fábregas o Rosickém: Je to jeden z nejlepších lidí, které jsem ve fotbale potkal 1080p 720p 360p REKLAMA

Rosický po rozlučkovém zápase: Myšlenky na návrat? Opustily mě po sedmi minutách 1080p 720p 360p REKLAMA

TOP momenty Rosického z rozlučky: šajtle, dvojitá penalta i dojemný běh se synem 1080p 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH z Rosického hvězdné rozlučky: Kollerův lob, parádičky i synův gól 1080p 720p 360p REKLAMA