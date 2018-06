Jak Rosický vychoval ikonu Borussie? Dával cenné rady, říká Sahin

Návrat do minulosti! Petr Čech nastoupil do zápasu bez helmy, poprvé od roku 2006 • Michal Beránek / Sport

Jak se vám líbilo v Praze?

„Bylo to velkolepé, ale bál jsem se počasí. Fakt hodně pršelo a myslel jsem si, že to lidi odradí, což by bylo pro Tomáše ostudné. Ale oni vydrželi a zůstali. A ten moment, kdy na trávník vstoupil jeho táta, bratr a syn, to bylo skvělé. Přišli za námi i do šatny. Celá jeho rodina je úžasná. Tomášovi rodiče mají za syna skvělého člověka, a proto se s ním přišlo rozloučit tolik lidí.“

Jak na Tomáše vzpomínáte, v Borussii jste spolu působili jen krátce.

„Sice jsme spolu v Dortmundu hráli jen rok, ale ten rok pro mě byl klíčový. Hodně mé kariéře pomohl. Tomáš mě v podstatě vychoval. Nebudu mluvit o tom, jak skvělý fotbalista to je, ale o tom, že jako člověk je úžasný. A díky svému přístupu mi tehdy hodně pomohl.“

Jak přesně?

„Tehdy mi například řekl, že fotbal není jen fotbal, ta hra, kterou jsme byli zvyklí hrát už jako malé děti. Snažil se mě nějakým způsobem formovat a za to jsem mu dodnes moc vděčný.“

Dostal jste od něj nějaké cenné rady?

„Spoustu.“

Na hřišti, nebo i mimo něj?

„Hlavně mimo, na hřišti jsem s ním válčil. Jednou jsme proti sobě hráli v Lize mistrů a já mu říkám, kamaráde, už přestaň, neběhej tolik! Furt běhal. Ale on na mě: Žádné takové, koukej makat! To jsou krásné chvíle, na které rád vzpomínám. Pro mě je Tomáš jednou z nejdůležitějších postav ve fotbale.“

I když jste spolu hráli jen rok, stali se z vás přátelé. Jste od té doby spolu v kontaktu?

„Ano, pořád. Je to nezvyklé, protože ve fotbale velmi snadno ztratíte kamaráda, když přestoupí jinam a je těžké utvořit silné přátelství na celý život, ale o Tomášovi se nebojím říct, že to můj přítel je. Vždy na mě dohlédl a staral se o mě.“

