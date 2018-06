Rosický? Fantastický spoluhráč a hodný člověk, shodly se hvězdy

Návrat do minulosti! Petr Čech nastoupil do zápasu bez helmy, poprvé od roku 2006 • Michal Beránek / Sport

Syn Tomáše Rosického si navádí míč levou nohou do šance • Michal Beránek (Sport)

Měl to na levačku Tomáš Rosický a možná i proto jeho šance neskončila gólem • Michal Beránek (Sport)

Bývalí spoluhráči vyhazují Rosického do vzduchu • Barbora Reichová (Sport)

Bývalí spoluhráči vyhazují Tomáše Rosického do vzduchu • Barbora Reichová (Sport)

Prožil úžasnou kariéru. A v sobotu se s ní Tomáš Rosický před vyprodanou Letnou důstojně rozloučil. Do Prahy za ním kromě bývalých spoluhráčů z české reprezentace dorazily i hvězdy světového fotbalu jako Cesc Fábregas, Robin van Persie či Jens Lehmann. Jak Malého Mozarta vnímají? „Fantastický hráč, patřil mezi špičku. A skvělý byl i jako člověk,“ shodovaly se odpovědi všech zpovídaných aktérů.

Fábregas, Van Persie, Hleb nebo Sagna na jedné straně, proti nim Čech, Poborský, Baroš nebo Koller. A samozřejmě Tomáš Rosický, který naskočil v obou výběrech. Rozlučka hvězdného záložníka se až na nepřízeň počasí povedla náramně. Všichni si ji užili, někteří neskrývali dojetí.

„Zbožňoval jsem hrát po jeho boku, byl to skvělý spoluhráč. Vytvářel v kabině skvělou atmosféru, nikdy se netvářil kysele, neměl žádné zbytečné komentáře. Jsem rád, že ho můžu nazývat mým přítelem a je škoda, že jej už nebudu moct sledovat v zápasech,“ nechal se slyšet Cesc Fábregas, dlouholetý spoluhráč z Arsenalu.

Vlnu superlativů měl pro Rosického i nizozemský kanonýr Robin van Persie. „Máte dobré a pak výjimečné fotbalisty. On patřil mezi špičku, pokaždé se uměl přizpůsobit stylu hry, které bylo zapotřebí hrát. Hlavně je to ale neskutečný člověk, rodinný typ a hodný člověk. Byl to skvělý spoluhráč,“ vzpomíná na společné působení současný útočník Feyenoordu.

Nad vzpomínkami se rozplývali ale i další. „Přesto, že jsme spolu hráli pouze jednu sezonu, byl jako můj starší bratr. Moc mi pomohl, vysvětlil mi, jak to ve fotbale chodí. Ne vždy je to totiž pouze o hezkých věcech. Jsem vděčný, že jsem si s ním mohl zahrát,“ řekl Nuri Sahin.

Pozadu nezůstali ani spoluhráči z reprezentace. „Vynikající fotbalista, se kterým jsem si velmi rozuměl na hřišti i mimo něj,“ sdělil Jan Koller, který s Rosickým válel i v Dortmundu. „Lidi vždycky chodí na hráče, jako je on, protože když dostane na hřišti míč, tak se vždycky něco stane. Krásně se na něj kouká a je škoda, že ho v kariéře brzdila zranění, protože mohl dosáhnout ještě o hodně víc,“ dodal brankář Petr Čech.

