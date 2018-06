Ujfaluši testuje fotbalisty: Pro děti to je výzva, česká liga je přeplacená

Tomáš Ujfaluši, bývalý reprezentant, se trenérskému řemeslu vyhnul, ale své nástupce vychovává díky projektu, v němž mladé fotbalisty testuje.



Jak jste se dostal k tomuto projektu?

„Oslovili mě kluci ze španělské ProFútbolAnalytics, že vyvíjejí nový program, kterým se dají zlepšovat individuální fotbalové dovednosti a pohybové schopnosti. Že děti od šesti do sedmnácti let podstupují testy a bezprostředně po nich dostanou reporty, kde mají přesně vymezené, v čem jsou dobří a v čem naopak zaostávají. Hlavně mají srovnání s věkovými vrstevníky, takže hned vědí, jak na tom jsou v porovnání s mladými hráči.“



O jaké testy přesně jde?

„Čtyři jsou na fotbalové dovednosti: vedení míče, slalom, střelba, přihrávka. Jde opravdu o základní disciplíny, bez kterých se fotbalista neobejde. Jestli nepřihrajete přesně na dva metry, musíte na tom zapracovat. Stejné je to se střelbou. Další testy jsou na pohybové schopnosti. Třeba na rychlost. Tu měříme na třicetimetrovém sprintu. Ne stopkami, ale fotobuňkami, stejně tak jako ostatní rychlostní disciplíny, aby se nedalo nic ošidit. Veškeré podrobnosti jsou na našich webových stránkách (www.ProFutbolAnalytics.cz). Stačí se zaregistrovat na testovací den a přijít. Netrvá to dlouho. Šest testů fyzických schopností a čtyři technických dovedností se dají zvládnout zhruba od 1,5 hodiny do 3 hodin podle počtu hráčů. Reporty náš software, kde jsou veškerá data, zpracuje do půlhodiny.“



Kdo dostává výsledky?

„Rodiče, trenéři, záleží na tom, s kým hráč na testování dorazí. Nejdůležitější je, že všechny nedostatky, které se pomocí testů zjistí, jdou zlepšovat jednoduše. Musí jen dítě samo chtít.“



Roste zájem dětí a klubů?

„Roste. Teď jsme dokonce českým dětem umožnili, že můžou jet i na kemp do Španělska. My naopak pořádáme od 9. do 14. července kemp v Roudnici nad Labem, kde budeme mít i trenéry ze Španělska ve spolupráci s Academií Saúla Ňígueze. Bude to zajímavé nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Můžou si udělat trošku jiný náhled na výuku fotbalu, než znají odsud.“