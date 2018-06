Hašek vystřídal Maradonu. V Emirátech se postaví na lavičku Fudžajry

Pro Haška je to druhé angažmá ve Fudžajře, kterou vedl již od prosince 2014 do jara 2016. K trénování se někdejší šéf českého fotbalu a bývalý kouč Sparty vrací po půl roce, naposledy vedl rovněž ve Spojených arabských emirátech Emirates Club.

Maradona ve Fudžajře skončil v dubnu poté, co s týmem nedokázal přímo postoupit do nejvyšší soutěže. Později se týmu povedlo dostat do první ligy úspěchem v baráži.

Čtyřiapadesátiletý Hašek začal s trénováním na Blízkém východě už v roce 2005, kdy vedl ve Spojených arabských emirátech Al Wasl. Později koučoval Al Ahlí, se kterým vyhrál titul, saúdskoarabský Al Hilal a krátce i katarský klub Katar SC.