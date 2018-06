Hašek: Maradona jako trenér je show pro lidi! Má Trpišovský šanci v cizině?

Maradona strávil ve Fudžajře jedinou sezonu, a to ještě ve druhé lize. Nedokázal s ní postoupit přímo do nejvyšší soutěže a v dubnu mu skončila smlouva. Tým se ovšem vzápětí dostal o patro výš díky baráži a bohatý klub sháněl nového trenéra. Hašek se v něm poprvé objevil už v prosinci 2014, vydržel v něm půldruhého roku a nadále udržoval kontakty s šéfy.

Dokonce byla ve hře varianta, že mohl Maradonu o angažmá rovnou připravit, ovšem tehdy ještě působil v Emirates Clubu. „Zachraňovali jsme se. Byl jsem pak připraven s nimi diskutovat, ale už podepsali Maradonu,“ líčí Hašek, jenž u týmu skončil po roce v listopadu 2017. Další možnost se rýsovala během rozehrané sezony, ale na smlouvu došlo až teď v létě. Do Emirátů Hašek brzy vyráží opět s asistentem Luďkem Klusáčkem a Jaroslavem Veselým.

Ačkoliv se nyní uplatňuje především v arabském světě, v budoucnu by rád zamířil opět do evropského angažmá. Nějaké nabídky už na stole ležely. „Ale nic, že by se hrála Evropská liga, nebo Champions League,“ řekl a prozradil, že do jednání se pustil se Slovanem Bratislava.

Jako jeden z mála českých trenérů má za sebou řadu angažmá v zahraničí. Mohou se podobně prosadit i zástupci nastupující generace, kterou v nejvyšší soutěži nyní představují Jindřich Trpišovský, Martin Hašek či Václav Jílek? Ivan Hašek v Overtimu zmínil, na co dávají zahraniční zájemci v tomto ohledu největší důraz a také jména svých krajanů - trenérů, o jejichž telefonní čísla mu volají agenti.

O tom, proč netrénuje v Česku a jakou nabídku by vzal nebo o vztazích se Spartou, jejím mezinárodním projektu i o přílivu zahraničních posil na Letnou či do Edenu v dalším díle pořadu Overtime.