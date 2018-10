Berbr si notoval s Řepkou: V čem si protiřečil a komu zkomolil jméno?

O reprezentaci

R.B.: „Po Ukrajině jsem byl šišatej, a když jsem jel z Ruska, tak jsem nevěděl, co mám úplně přesně udělat. Největší negativní dojem na mě udělalo to, že jeden zápas mi hrál kapitána Suchý, a druhej zápas mi ho nepostaví. Nejsem trenér, ale nesedí mi to. Když se podívám na nároďák, chybí mi tam emoce. Já bych chtěl, aby brankář uběhl třicet metrů a hlavičkou byl u rozhodčího. Aby tam obránce křičel, hulákal. Aby útočník něco dělal.“

Názor Sportu: Nikoli poprvé si Berbr protiřečí. „Víme, co máme dělat,“ pravil sebejistě po prohře s Ukrajinou v Lize národů a sjednával si schůzku s Karlem Poborským, o němž mluvil jako o „českém Ševčenkovi“. Posléze tvrdil, že s tím přišli novináři a že cestou z přátelského utkání v Rusku už to nebylo téma. Marek Suchý nehrál kapitána Berbrovi, ale, doufejme, všem. Emoce jistě reprezentaci chybí, ale asi ne úplně ty á la Řepka. To není nejlepší vzor… Berbrovy názory na národní tým a jeho celkové fungování jsou zčásti trefné, dílem povrchní a primitivní. Není důvod, proč by on měl být tím, kdo na tomhle „hřišti“ bude určovat pravidla.

O návrzích na trenéra Česka

R.B.: „Já teď budu vtipnej, jako. Budu chtít bejt vtipnej. To byly bomby, co jsem dostával za doporučení. První mail byl o tom, abych si vzal Zemana. Než jsem dočetl, říkal jsem si, odpovím, protože pan prezident je na Hradě a určitě nemá čas. No a pak jsem to dočet´ a zjistil jsem, že je to Zeman támhle ze Sicílie, z Itálie nebo odkud je. To mi připadalo úplně šílený. Druhej mail byl vážnej, a doporučil mi, a teď nelžu, Stramaccioniho. Třetí mail, to nebudu komentovat, mi doporučil Láďu Vízka. Čtvrtej, to byl rekord největší. Dostali jsme ho z Maroka, ten člověk nám doporučil Le Blanka, Francouze. To jsem mu chtěl napsat, že troje Hradčany na prodej nemáme.“

Názor Sportu: Žoviální Berbr zahrál na lidovou notu. Tak jsme se jako zasmáli. Šťouchnutí do uznávaných osobností je v módě, ať už žijí v Římě nebo kde. Berbr ví, že to vyvolá poprask. LeBlanc je nejspíš Laurent Blanc, ale to asi vtip nebyl. Fakt je, že někoho ze Sicílie tu rozhodně nepotřebujeme. V českém fotbale ji máme dávno.

O vedení FAČR

R.B.: „Teď je mi blízkej předseda, my si hrajeme na zlýho a hodnýho. Jako policajti.“

Názor Sportu: Tenhle příměr sedí, navíc od bývalého příslušníka STB. Navenek to zatím vypadá, že předsedou není Martin Malík, ale jeho oficiální zástupce. Malík se jím nechává zastínit, „zlý policajt“ má větší moc.

O šéfovi komise rozhodčích

R.B: „Věděl jsem, že bude končit to polský neštěstí, který tady bylo v podobě Listkiewicze. Když s ním (Jozefem Chovancem) mluvím každej den, tak klobouk dolů. Dostal se do toho, baví ho to, jezdí po fotbale. Myslím, že kluby ho berou a my taky. Když to neděláš dvacet let, nemůžeš bejt za půl roku odborník, ale sedí mu to a zaplaťpánbůh za něj.“

Sport: Jak by ne, když se komise dostala do jiného neštěstí – zpátky do Berbrova područí. Fakticky ji řídí jeho lidé, Jozef Chovanec tomu dělá clonu. Polský šéf Michal Listkiewicz nebyl z hlediska odbornosti dobrým řešením, ale zajištěna byla alespoň nějaká nezávislost. To teď neplatí a sudí se raději přizpůsobí staronovým pořádkům, nebo raději sami skončí.

O svých odpůrcích

R.B.: „Jsem odolnej, ale bolí to. Vrchol došel, když z našeho ranku vyskočili rozhodčí, Kovaříci, nevím, jak se jmenují, Kociánové. Přišlo mi to, jako kdyby je někdo zaplatil, říkali totální lži. Nechápu, co jsme to za stát, že si tady každý může říkat, co chce. Soudy to nerady soudí, trvá to už tři roky, výsledek není nikde žádnej.“

Názor Sportu: Že by i RB potřeboval vzbudit lítost? Ale ne… Bezprecedentní a konkrétní výpovědi několika rozhodčích, ovšem nejen jich, popsaly nepřípustné Berbrovy praktiky. A vyneslo jim to žaloby. „Výsledek nikde žádnej“ znamená takový, který se Berbrovi nehodí. Čerstvě Nejvyšší soud například rozhodl ve prospěch exarbitra Antonína Korduly. Každý si jistě nemůže říkat, co chce, ale tohle zní jak od aparátčíka minulého režimu, jemuž nasazování náhubků vyhovuje.

„Vím, co by lidi chtěli slyšet politicky, ale já takovej nejsem. Mám svůj život, nevracel bych nic, jsem s ním spokojenej. Jestli se někomu nelíbí, ať si mě vygumuje z telefonu. Když podám ruku, tak to splním, kdo nechce, ať mi ji nepodává.“

Názor Sportu: Klasická Berbrova autostylizace chlapáka, jehož slovo platí. Pokání za minulost nečekejte, obzvlášť v dnešní době, kdy se dříve nepřijatelné hříchy minulosti stávají předností a kvalifikací pro „místo nahoře“.

Co ještě řekl

„Vy (Řepka a další reprezentanti) jste zmizeli, ztratili jste se někde v páře. Zestárli jste, jako každej. Pak přišla doba tý revoluce, ty lidi nějak míň hřešili, míň vyráběli ty fotbalisty.“

„Strašně dlouhý léta jsem přemejšel o tom, proč lidi nechodí na fotbal, a zjistil jsem to na sobě. Když si dneska vezmu Slovácko, Teplice, Brno, tak neznám jedinýho hráče. A to jsem místopředseda. Diváky přitahujou hráči, nikoli kolektivní hra. To je nesmysl.“

„Během pěti deseti let vůbec nejsme schopní hrát pravidelně CHL. Jsme týmy na EL. Teď bude na UEFA třetí pohár a já mám obavu, abychom neskočili do něj.“