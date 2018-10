Jako Plzeň! Olomoucká devatenáctka smetla v mládežnické Lize mistrů Maribor

Jako výborná motivace Hanákům posloužil parádní obrat stejně staré Viktorie, která v úterý otočila duel na půdě AS Řím. Olomoučtí chtěli dokázat, že i na Moravě se hraje kvalitní fotbal. „Jednoznačně! Už když Plzeň předtím hrála s CSKA Moskva 1:1, tak kluci říkali, že by vyhráli 4:1, protože jsme je porazili doma 3:0. Takže my bychom třeba v Římě vyhráli 7:3,“ smál se dobře naladěný kouč.

O výhře jeho celku rozhodlo povedených sedm minut ve druhé půli, během které Olomoučtí třikrát skórovali. O všechny góly se postarali hráči, kteří byli tahouny mistrovského týmu v uplynulé sezoně a nyní pomalu nakukují do áčka. Ondřej Zmrzlý, Jakub Matoušek i Tomáš Zlatohlávek dodali potřebnou nadstavbu.

„Kdyby to tak nebylo, asi by to bylo špatně. Jsou o rok starší, zkušenější, kvalitativně patří ročník 1999 mezi nejsilnější, co tady kdy byl. Těší mě, že přidali kvalitu a zápas svými brankami rozhodli. Jednoznačně splnili očekávání,“ chválil Janotka zmíněné trio.

Po vysoké výhře má tak Sigma nakročeno k postupu. Utkat by se měla s lepším z dvojice Anži Machačkala-Maccabi Tel Aviv (první zápas 3:2). „Doma budou určitě aktivnější, ale myslím, že jsme lepší než oni. Je to už jen v našich nohách a rukách, postup bychom měli zvládnout. Nevěděli jsme, co od toho čekat, protože Maribor ve své soutěži dominuje, nedostává góly a naopak jich hodně střílí. Ale naše převaha byla veliká, kluci podali velice dobrý výkon. Každý se chtěl předvést,“ usmíval se Janotka, pro kterého to byl rovněž dosavadní vrchol trenérské kariéry.

„Je to krásné, člověk se vrátil na hrací plochu, kde si to dřív strašně užíval. To, že jsme mohli hrát na hlavním stadionu, byla pro kluky odměna. Díky tomu to mělo úplně jiný náboj, byl to svátek fotbalu,“ uzavřel bývalý ligový obránce.

UEFA Youth League pro fotbalisty do 19 let - 1. kolo mistrovské části:

SK Sigma Olomouc – NK Maribor 4:1 (1:1)

Branky: 37. Galus, 56. Zmrzlý, 62. Matoušek, 63. Zlatohlávek - 43. Žugelj. Sestava Olomouce: Trefil – Diblík, Zima, David, Beňa – Grygar, Zmrzlý – Matoušek (89. Grečmal), Zlatohlávek, Galus (81. Langer) – Raab (90.+2 Machala). Trenér: Tomáš Janotka.