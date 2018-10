Zkušený sudí Příhoda v Evropě skončil, komise dá přednost mladším

„Patřil do třetího koše a za sedm osm let nepostoupil výš. Vzhledem k jeho věku jsme se rozhodli dát přednost mladším,“ vysvětlil místopředseda komise Martin Wilczek.

Čtyřiačtyřicetiletého Příhodu nahradil včera 32letý Ondřej Pechanec. To samé může prý zanedlouho potkat další arbitry ze třetího koše, Zbyňka Proskeho a Pavla Orla.

„Zjistíme na UEFA, zda mají šanci na postup, jinak je nahradíme,“ říká Wilczek s tím, že Příhoda bude i nadále jezdit jako brankový sudí. „Kluci ho chtějí a jeden z brankových nemusí být na mezinárodní listině,“ vysvětluje Wilczek.

Co na to Příhoda? „Ještě mi to nikdo oficiálně nesdělil, tak se nebudu vyjadřovat,“ prohlásil.

