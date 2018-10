Ota Černý píše otevřeně Chovancovi: Jsi v ofsajdu, je z tebe loutka

Není to poprvé, co se Černý pouští do poměrů v českém fotbale. Když v roce 2015 o Berbrových praktikách mluvil někdejší ligový sudí Libor Kovařík, postavil se za něj a v rozhovoru pro Sport odkryl, že se současným místopředsedou FAČR bojoval od začátku svého osmiletého působení v komisi, které skončilo v roce 2011.

„Rozhodčí dostávali pokyny od pana Berbra, aby si nás nevšímali, protože prý brzy odejdeme. Že nás vyhodí, potom on (Berbr) nastoupí a bude vládnout sám. Takhle nám to rozhodčí říkali. Někteří za námi chodili a říkali nám to, někteří o tom mlčeli,“ řekl tehdy.

Když pak Černý přijal pozvání tehdejšího šéfa rozhodčích Michala Listkiewicze a doprovodil ho na utkání v Plzni, dočkal se prý jen nadávek. Pan Berbr ho urazil, nadával mu, bylo v tom víc vulgarismů než slušných slov. Pro mě to ani není člověk na úrovni pana Černého, to je jiná kategorie. Bylo to strašné,“ řekl v rozhovoru pro Sport člověk, který v čele KR skončil letos v červnu.

Černý teď v otevřeném dopise cílí na jeho nástupce, svého dlouholetého známého Jozefa Chovance. "Byl jsem velmi velmi překvapený, k jak nedůstojné změně u tebe došlo. Z velkého borce jsi členem loutkového divadla s principálem - náčelníkem," píše mu kvůli vlivu prvního místopředsedy Berbra. Celý dopis si přečtěte níže:

Otevřený dopis Otakara Černého Jozefovi Ch. "Pepo, volím tohle oslovení proto, že se léta známe. Jistě si vzpomeneš, jak jsme spolu, s pány Pragosportu, zástupci Eindhovenu seděli a za přítomnosti štábu ČsT tehdy sledovali tvůj profesionální kontrakt s tímhle fotbalovým gigantem (později jsi mi naučil jeden choulostivý holandský bonmot). To už jsem tě dobře znal z tvého působení v RH Cheb, kde jsme spolu pravidelně dělali pro ČsT rozhovory,. Pak jsme se potkávali u tehdejšího majitele Sparty Petra Macha, u nás v ČT, kde jsi patřil mezi uznávané experty. Léta si tykáme. Já tenhle výčet nepíši, abych se vytahoval, píši ho proto, abych mohl důvěryhodně konstatovat: znám Jozefa Chovance léta a VŽDY to byl autentický, osobitý chlap. Pyšnil se svými svéráznými názory. Byl prostě svůj. Byl!!! Proto jsem velmi překvapený k jak nedůstojné změně u tebe došlo. Z velkého borce jsi členem loutkového divadla s principálem – náčelníkem. Jozef, z veškerých tvých vystoupení je to vidět, je vidět, že hraješ v ofsajdu. Takový hráč je vždycky pro srandu. Zbytečný. Ano, je to tvůj problém, problém muže, který ztrácí úctu kamarádů a získává úšklebky ostatních. Škoda!" Ota Černý

