Celosvětová Liga národů? Zatím ne. FIFA odložila i změny formátu MS klubů

S návrhem na změnu mistrovství světa klubů i se založením celosvětové Ligy národů přišel už před časem předseda FIFA Gianni Infantino a na dnešním zasedání ve Rwandě chtěl změny schválit. Proti se však postavili představitelé UEFA i zástupci ligových soutěží.

"Odmítavý postoj evropské fotbalové rodiny zabránil tomu, aby se rozhodovalo naslepo," řekl agentuře SID šéf německého svazu a člen výkonného výboru Reinhard Grindel. "Pracovní skupina teď musí zjistit všechna potřebná fakta a především možný dopad změn na úspěšné soutěže UEFA," dodal.

Infantino měl původně v úmyslu, aby se novinky zavedly už od roku 2021. V Kigali byly navrhnuty dva formáty mistrovství světa klubů. Podle jednoho by se hrálo jednou za čtyři roky v červnu místo Poháru FIFA, zatímco podle druhého by se i nadále hrálo každý rok, ale místo prosince by se konalo na přelomu července a srpna. Uvažuje se také o zvýšení počtu účastníků ze současných sedmi.

Celosvětová Liga národů by se stejně jako její evropská obdoba, jejíž první ročník právě probíhá, hrála na jednotlivých kontinentech ve skupinách, z nichž by se dalo postoupit a sestoupit. Soutěž by pak v lichých letech vyvrcholila turnajem pro nejlepších osm reprezentací.