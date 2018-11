Herzán o džungli v ČFL: Kolikrát cítím bezmoc, není respekt vůči nikomu

Těší se pověsti slušného fotbalisty. Mluví rozvážně, nedává najevo zlobu. Přesto má i Ondřej Herzán poměrů v ČFL dost. „Nemám důkazy, ale kdo mě zná, ví, že nelžu,“ předesílá.

Jak na vás doléhá to, co se ve třetí lize děje?

„Mluvím za sebe, ne za někoho jiného. Když jsem hrál první nebo druhou ligu, přišlo mi, že rozhodčí chtěli s hráči vycházet. V ČFL necítím žádný respekt vůči nikomu. Bohužel se vytratil respekt hráč – rozhodčí, ale i opačně. To je špatně. Nediskutuju s rozhodčími, když vidím, že řídí utkání podle nejlepšího vědomí. Chybu udělá každý, to by mi nevadilo. Ale bohužel za ta léta působení v nižších soutěžích jsem poznal, že jsou zápasy vedené tendenčně.“

Vidíte to jako zkušený hráč hned?

„Pořád jsem takový idealista a optimista, že jdu do každého utkání s tím, že rozhodčí bude chtít pískat rovinu a nebude nikomu nadržovat. Jenže z jejich strany se přidávají i slovní výlevy. Říkají: ´Co jste tady čekali?´ Nebo: ´Kdybych vás chtěl zaříznout, bude to vypadat úplně jinak…´ A taky: ´Já vám to vrátím doma.´ Zrovna tuhle frázi mám v hlavě, slyšel jsem ji několikrát. Proč? Já nepotřebuju nic vracet. Hrajeme fotbal jako amatéři pro radost.“

Jak často podle vás dochází k tendenčnímu řízení utkání?

„Venku jsme si zvykli na to, že když připískávají domácím, je to normální. Je to smutné, ale už to tak bereme. Ven jedeme s tím, že nás tam rozhodčí bude trošku poškozovat, otáčet proti nám malé věci. Říkáme si jen, ať hlavně nepískne penalty, které nejsou, nebo ať někoho nevyloučí. A pak jsou některé zápasy extrémní. Jsou úplně špatně řízené. Budou se obhajovat tím, že nás nikdy nikdo vyloženě nezaříznul. Ale podle mě hrubě ovlivněných zápasů bylo několik.“

Víte přesně, se kterými soupeři to budete mít těžké?

„Ano. Třeba Zápy chtějí postup a říká se, že se dopředu u stolu dohodne, jak to bude. Mají přitom silné mužstvo. Ale když to někomu nejde, nechce nic ponechat náhodě, rozhodčí mu zatlačí.“