Trenér Zeman v Síni slávy deníku Sport. Zhodnotil i Stramaccioniho

Trenér Zeman nepadl do oka starostovi města Chieti. • Pavel Mazáč (Sport)

Trenér AS Řím Zdeněk Zeman opět v praxi předvedl, jak moc je pro něj ve fotbale důležitá ofenziva • Profimedia.cz

Trenér AS Řím Zdeněk Zeman před zápasem italské ligy s Neapolí • Profimedia.cz

Pavla Nedvěda přivedl do Lazia Řím trenér Zdeněk Zeman • Pavel Mazáč (Sport)

Zdeněk Zeman by o nabídce vést národní tým uvažoval • Michal Beránek (Sport)

Zdeněk Zeman byl slavnostně uveden do Síně slávy deníku Sport po bok dalších významných osobností • Michal Beránek / Sport

Mezi legendami. Zdeňka Zemana uvedl do Síně slávy deníku Sport šéfredaktor Lukáš Tomek. • Michal Beránek (Sport)

V Itálii znají jeho jméno všichni fotbaloví tiffosi. Trenér Zdeněk Zeman vedl slavné kluby, jako jsou Lazio Řím, AS Řím nebo Palermo. Během svého uvedení do Síně slávy deníku Sport prozradil, že se v jedenasedmdesáti letech ještě rozhodně do důchodu nechystá. „Já se vrátím. Určitě!“