Zeman: Vést český klub? Nejblíž byla Slavia. Lazio obrečel, co inspirace?

Jsou to dva dny, co byl Zdeněk Zeman v Síni slávy deníku Sport zařazen po bok největších legend českého sportu. Budiž věčná škoda, že jeho nekompromisní způsoby na hřišti i mimo ně české prostředí zatím nikdy nerozdýchalo natolik, aby se dým z jeho cigaret vznášel i z tuzemských laviček. Přitom předloni k tomu nebylo daleko.

V souvislosti s vámi se hlavně v posledních letech mluvilo o angažmá v českém fotbale. Spekulovalo se o Plzni, Slavii, Spartě či reprezentaci. Kdy jste byl nejblíž, abyste tady působil?

„Před dvěma lety, zájem měla Slavia, před začátkem působení pana Šilhavého. Měli trable s trenérem, ale já jsem v tom týdnu podstupoval lékařské testy, protože jsem měl nějaký problém, tak jsem nabídku nemohl přijmout.“

Kdyby přišla o něco později, vzal byste ji, nebo vám v Edenu něco chybělo?

„Vždy se musí mluvit o tom, co chce klub od trenéra a naopak. Musí být obě strany spokojené.“

A co by tedy musel český klub splňovat, abyste si řekl, že má cenu do toho jít?

„Museli by mě přesvědčit, že chtějí dělat fotbal.“

A takový český klub tady v současnosti podle vás není?

„Nevím.“ (úsměv)

Co tedy v určité fázi vyjednávání s českými kluby nevyšlo?

„To se nemůžete ptát mě, ale ostatních (úsměv). Ale naposledy se Slavií to byla má vina.“

Sledujete v současnosti taky český fotbal a českou ligu?

„Víc sleduju výsledky než samotné zápasy.“

Viděl jste některá utkání českých týmů v evropských pohárech?

„Viděl, ale možná by bývalo bylo lepší, kdybych třeba Plzeň neviděl. Ani v Římě, ani doma s Realem. A z ostatních jen Slavii, doufám, že to s Bordeaux zvládne.“