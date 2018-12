Adámkovou zvolili za druhou nejlepší rozhodčí světa. Velká čest, tvrdí

Čtyřicetiletá Adámková letos řídila finále Ligy mistryň a pravidelně rozhoduje zápasy druhé nejvyšší soutěže mužů. Na konci listopadu pískala jako druhá žena v historii po Dagmar Damkové první ligu, konkrétně duel Olomouce s Mladou Boleslaví.

"Zažívám nádherné období, kdy mě potkávají samé pozitivní zprávy. Nejprve zápas v české mužské nejvyšší soutěži, v pondělí delegace na mistrovství světa a dnes skvělé druhé místo v anketě IFFHS," řekla Adámková.

"Tohle je to nejlepší, co mě v kariéře potkalo, především nominace na MS je splnění snu. A velmi si považuju i dnešního umístění v anketě IFFHS, beru to jako ocenění za to, že se mi letošní rok na hřišti povedl. Být v takové společnosti je velká čest," dodala.

Nejlepším mužským rozhodčím se stal Argentinec Nestor Pitana s výrazným náskokem před Nizozemcem Björnem Kuipersem a Miloradem Mažičem ze Srbska. Žádný Čech se mezi osmnáct sudích s alespoň bodem nedostal.