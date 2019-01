Ve Zlatém míči po podzimu vede Vaclík, za ním Kadeřábek a Dočkal | iSport.cz

Devětadvacetiletý Vaclík se v elitní jedenáctce Zlatého míče umisťoval v posledních letech pravidelně, ale ještě nikdy nevyhrál. Teď může navázat na jiného gólmana Petra Čecha, který anketu ovládl dvanáctkrát za posledních čtrnáct let. Brankář Arsenalu je tentokrát na osmém místě.

"Znamená to pro mě moc, protože spousta našich kluků měla skvělý podzim. Nesmírně si toho vážím. V posledních letech jsem se v té jedenáctce pohyboval, ale k vítězství jsem měl daleko. Takže jsem moc rád, že teď jsem po podzimu na prvním místě," řekl Vaclík v rozhovoru pro české novináře.

Vaclík vede s velkým náskokem 270 bodů. Opomněl ho jediný ze 48 hlasujících novinářů, u třiceti z nich byl zařazen na první místo. Přispěly k tomu jeho výkony po letním přestupu z Basileje do Sevilly. Ve slavném španělském klubu si vybojoval pozici jedničky a za listopad byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem celé španělské ligy.

"Ten přestup se vydařil. Na začátku jsme zvládli důležitou část sezony a postoupili jsme do Evropské ligy. A v ní pak i do jarní části. V lize se držíme na dohled nejlepších a ještě jsem se stal nejlepším hráčem v listopadu. Teď jde jenom o to, abych tu výkonnost udržel i na jaře a aby se nám dařilo jako týmu," prohlásil Vaclík.

Druhý je po polovině Zlatého míče Kadeřábek, který patří k tahounům Hoffenheimu, s nímž si na podzim zahrál také Ligu mistrů. Krajní obránce si v prestižní soutěži připsal i gól proti Lyonu.

Třetí místo drží Dočkal, jehož návrat do národního týmu přispěl k vydařenému podzimnímu startu trenéra Jaroslava Šilhavého. Dočkal strávil podzim na hostování ve Philadelphii, kde se stal nejlepším nahrávačem MLS, ale jinak je kmenovým hráčem čínského celku Che-nan Ťien-jie.

Alespoň jeden bod získalo 49 fotbalistů, což je stejný počet jako před rokem. Minimálně jednou bylo na prvním místě devět hráčů. Mezi nimi i Čech, který obhajuje prvenství. V elitní jedenáctce má se třemi hráči největší zastoupení německá liga. Z české nejvyšší soutěže je nejvýše čtvrtý Tomáš Souček ze Slavie.

Zlatý míč vyhlašuje Klub sportovních novinářů ČR, hlasuje se dvoukolově. Celkový vítěz bude vyhlášen po sezoně, kdy se k výsledkům z podzimu přičtou hlasy za jarní část.

Pořadí fotbalové ankety Zlatý míč ČR 2018/19 po podzimním kole:

1. Tomáš Vaclík (Sevilla/Šp.) 618 bodů

2. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim/Něm.) 348

3. Bořek Dočkal (Philadelphia/USA) 316

4. Tomáš Souček (Slavia) 293

5. Patrik Schick (AS Řím) 281

6. Jiří Pavlenka (Werder Brémy/Něm.) 265

7. Michal Trávník (Jablonec) 194

8. Petr Čech (Arsenal/Angl.) 194

9. Michael Krmenčík (Plzeň) 149

10. Theodor Gebre Selassie (Werder Brémy/Něm.) 140

11. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor/Tur.) 125

Další pořadí: 12. David Pavelka (Kasimpasa/Tur.) 57, 13. Jakub Jankto (Sampdoria/It.) 52, 14. Josef Hušbauer (Slavia) 43, 15. Matěj Vydra (Burnley/Angl.) 43, 16. Milan Baroš (Ostrava) 42, 17. Jan Kopic (Plzeň) 33, 18. Tomáš Koubek (Rennes/Fr.) 33, 19. Jaromír Zmrhal (Slavia) 33, 20. Martin Doležal (Jablonec) 28, 21. Antonín Barák (Udinese/It.) 26, 22. Zdeněk Ondrášek (Wisla Krakov/Pol.) 19, 23. Vladimír Coufal (Slavia) 18, 24. Tomáš Hübschman (Jablonec) 16, 25. Roman Hubník (Plzeň) 15, 26. Vladimír Darida (Hertha Berlín/Něm.) 14, 27. Filip Novák (Trabzonspor/Tur.) 14, 28. Alex Král (Teplice) 13, 29. Jaroslav Plašil (Bordeaux/Fr.) 12, 30. Lukáš Masopust (Jablonec) 10, 31. Patrizio Stronati (Ostrava) 8, 32. Filip Panák (Karviná) 6, 33. Jan Matoušek (Slavia/Příbram) 6, 34. Lukáš Hejda (Plzeň) a Stanislav Tecl (Slavia) oba 5, 36. Lukáš Mareček (Lokeren/Belg.) 4, 37. Martin Hašek (Bohemians 1905) 4, 38. Ondřej Kúdela (Slavia) 4, 39. Adam Hloušek (Legia Varšava/Pol.) a Ondřej Kolář (Slavia) oba 3, 41. Tomáš Přikryl (Mladá Boleslav), Jakub Brabec (Rizespor/Tur.) a David Limberský (Plzeň) všichni 2, 44. Jan Sýkora (Slavia), David Lischka (Jablonec), Martin Frýdek (Sparta), Ondřej Petrák (Norimberk/Něm.), Aleš Čermák a Aleš Hruška (oba Plzeň) všichni 1.