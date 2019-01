TOP 50 mocných českého fotbalu: Paska, Nedvěd i trenéři lídrů ligy | iSport.cz

V ŽEBŘÍČKU NOVÝ | Velký krok pro TR10 – i celou Spartu. Vystoupil ze zákulisí a převzal jednu z hlavních rolí v managementu. Podílel se na výběru konkrétních hráčů a jednání s nimi, jeho jméno a vystupování na ně působí. On rozhodl o pokračování trenéra Zdeňka Ščasného. Riskuje, ale nebojí se.

–3 MÍSTA | Návrat do Štruncových sadů skončil očesáním zbytku ligy a titulem. Na podzim přibylo navzdory debaklům v Madridu a Římě úspěšné působení v Lize mistrů, které vyneslo pohádkových 770 milionů korun. Nyní architekt sukcesu tým přestavuje. A dobře ví, že musí zlepšit ofenzivní hru.

16. Václav Brabec (majitel Baníku Ostrava)

+3 MÍSTA | „Pořád se učím,“ říká. Ale jde mu to slušně. Poradil si i v personálním provizoriu, loni v zimě se výrazně vložil do přestupů. Povedlo se mu s pomocí Bohumila Páníka tým zachránit a na podzim vytáhnout na 3. místo. Má se za to, že je silný „politicky“, Baník je zase moravská jednička.