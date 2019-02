Zmizí z fotbalu 50 let staré pravidlo? Změnu chce Mourinho i Wenger | iSport.cz

"Trenéři si myslí, že střílení gólů na stadionech soupeřů není tak těžké, jako to bylo dřív," řekl médiím zástupce sekretáře UEFA Giorgio Marchetti. "Myslí si, že to pravidlo by mělo být změněno, protože situace ve fotbale se změnila od doby, kdy toto pravidlo bylo zavedeno."

Větší váha se brankám na hřištích soupeřů začala dávat v roce 1965 v Poháru vítězů pohárů, aby se v případě remíz zabránilo odvetám na neutrálních stadionech, či dokonce určování konečného výsledku hodem mincí.

Konsorcium trenérů, ve kterém zasedli Rafael Benítez, José Mourinho či Arséne Wenger, hovořilo i o větším využití systému VAR a také volalo po jednotném konci přestupového období v létě.

"Mnozí trenéři si myslí, že by se mělo končit současně a přestupové období by zároveň nemělo přesahovat začátek ligových soutěží," upřesnil Marchetti.

O novinkách ve fotbalových pravidlech bude kongres UEFA rozhodovat už dnes.