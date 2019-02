Fanoušci věří Slavii i Plzni, expert krotí euforii | iSport.cz

Vyrovnané partie, žádná jednoduchá cesta k vítězství nevede. S takovou vyhlídkou jdou do čtvrtečních zápasů Evropské ligy fotbalisté Plzně a Slavie. Fanoušci jsou ale přesvědčení, tedy alespoň podle tipů, že si Plzeň poradí s Dinamem Záhřeb a Slavia zvítězí nad belgickým Genkem. „Belgický tým by měl být hratelným soupeřem, ale nepodceňoval bych ho. A Dinamo Záhřeb? To je v bitvě s Plzní pro mě jasným favoritem na postup,“ míní Karel Brettschneider, bookmaker Chance.