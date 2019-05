Ivan Hašek o své kariéře i Spartě: Věřil bych si, ale nabídku jsem nedostal | iSport.cz

Po odvolání Zdeňka Ščasného je Sparta ve fázi, kterou za poslední měsíce moc dobře zná. Zase je nucena hledat novou tvář na trenérskou lavičku. Během diskusí v letenských kancelářích o vhodnosti a odbornosti adeptů padlo i jméno Ivana Haška, kultovní letenské osobnosti.

Do užšího výběru se však nedostal.

V obsáhlém rozhovoru pro deník Sport naznačuje, proč k obnovení spojení nedošlo, vysvětluje, jakým způsobem by se dala Sparta dát dohromady i to, že v Perském zálivu netrénuje taxikáře, jak si prý mnozí myslí. A nezapomene také pochválit Slavii a jejího šéfa Jaroslava Tvrdíka.

„Na Spartu si věřím, je to challenge jako hrom,“ dodává kurážně.

O minulém víkendu jste se sešel se sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým a s členem představenstva Adamem Kotalíkem. O čem šla řeč?

„Schůzka byla spíš o tom, co dělám, jak se mám, zda by mě někdy v budoucnu zajímalo dělat pro Spartu. Šlo o neformální setkání, kdy jsme ujasnili stanovisko, že zájem z obou stran existuje, což vždycky potěší.“

Okamžitý zájem nebyl?

„Teď ne. Možná je tam nějaký problém. Jednoduše jsem necítil, že by v tuto chvíli byla nějaká šance na Spartě působit. Tak to je. Víte, s Tomášem se vždycky rád potkám. Mám ho rád od doby, co jsme spolu pracovali. Vážím si ho nejen jako hráče, ale i jako člověka. Pokaždé si máme co říct. Bylo to příjemné setkání.“

Před rokem jste v rozhovoru pro deník Sport říkal, jak vás mrzí, že lidé ze Sparty nechtějí slyšet názory zvenku, konkrétně od bývalých hráčů. Časy se po povýšení Tomáše Rosického mění?

„Sparta udělala jednoznačně správně, že Tomáše vzala do vedení klubu. Ale přiznám se, že úplně nevím, jaké má pravomoce. O čem všem může rozhodovat. A za tím, co jsem řekl, si stojím. Víte, kdybych měl vyslovit svůj názor na počínání Sparty, musel bych začít od majitele. Radši si to nechám pro sebe, pro nikoho by to nebylo příjemné. Každopádně pokud by měl pan Křetínský zájem slyšet můj pohled na věc, milerád mu ho sdělím. Ale znovu opakuji, asi by to pro něj nebylo úplně příjemné.“

Skoro dvě desetiletí ze Sparty nikdo nepřišel a nenabídl vám práci. Leží to ve vás?

„To je asi silné slovo. Spíš to trochu zabolí, protože Sparta je pro mě srdcová záležitost. Ale v minulosti jsem jednu nabídku od Sparty dostal, možná i proto ji nedostanu teď. Tenkrát jsem necítil, že by to bylo vhodné z mé strany i ze strany Sparty.“

Kdy k nabídce došlo?

„Konkrétní nebudu, ale bylo to v období, kdy měla v lize velký náskok, a já viděl, že funguje normálně.