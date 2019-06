Vydra o nejhorší sezoně v Anglii. Popsal zklamání i tréninky se Slavií | iSport.cz

Defenzivní gurmán Sean Dyche si jej vybral jako jednoho z nositelů nové tváře Burnley. Když loni v létě Matěj Vydra do klubu přestoupil z Derby za 11 milionů liber, slibovalo se od něj, že bude řídit ofenzivu trpaslíka v Premier League. Nestalo se. Dyche se po několika nepovedených zápasech vrátil ke staré taktice a Vydra vysedával mezi náhradníky. „Po této sezoně, která mě hodně zklamala, určitě budu chtít vědět, jaké jsou se mnou plány,“ říká sedmadvacetiletý útočník.

Jak jste se zabydlel v Burnley?

„Když pominu fotbal, tak si nemůžu na nic stěžovat. Bydlím kousek od města, hráči jsou skvělí. Je to možná nejlepší kabina, jakou jsem v Anglii zažil. Všichni spoluhráči jsou trochu blázni, kteří mají rádi legraci. Chodíme spolu na večeře. Trochu mi to připomíná tu tradiční českou partu. I tady chodíme po trénincích na kávu, držíme spolu. Jsme skoro jako rodina. To v jiných klubech na Ostrovech moc nebylo.“

A když se vrátíme k fotbalu?

„Kdybych měl srovnat všechny roky v Anglii, tak tohle byla nejhorší sezona, kterou jsem tam měl. V těch předešlých jsem třeba nestřílel góly, ale aspoň jsem nastupoval do zápasů. V Burnley jsem nechodil do hry ani jako náhradník. I z pohledu odehraných minut je to nejhorší ročník. Opravdu jsem si připadal jako lavičkový hráč. Nechci říct, že jsem byl jen do počtu, ale trenér moc nestřídal, hráli pořád ti stejní, takže jsem se na hřiště moc nedostal.“

Přitom trenér si vás přivedl, abyste se stal součástí nové tváře týmu. Víc ofenzivní…

„V minulé sezoně mělo Burnley pátou nejlepší obranu v lize. Nicméně trenér v létě říkal, že to chce změnit a přinést do hry víc fotbalu. Jenže to nefungovalo, tak se vrátil k tomu starému stylu, který předtím fungoval. I možná to je ten důvod, proč jsem nehrál.“

Myslíte?

„Konkrétní důvody, proč tomu takhle bylo nevím. Nebylo mi nic řečeno. Jen mi opakovali, že jsou se mnou na tréninku spokojeni. Na začátku jsem dostal hodně času na to, abych se po operaci třísla dal dohromady. Když jsem nastoupil proti Bournemouthu, tak jsem vstřelil gól a vyhráli jsme 4:0. Následoval zápas s Cardiffem, kde to z mé strany nebylo ideální, ale vyhrálo se. Nicméně trenér mě ze sestavy vyndal. Pak jsme se začali trápit. Asi 12 kol jsme nevyhráli, ale přesto hráli pořád stejní útočníci, kteří to dokopali až do konce sezony.“

To musel být šok, když jednu sezonu vyhrajete nejlepšího střelce a v té následující vstřelíte jednu branku. Jak jste to bral?

„Když se na to podívám zpětně, první rok ve Watfordu jsem byl nejlepším hráčem sezony, vstřelil jsem nějakých 22 branek a šel jsem do West Bromwiche, kde to také nebyla podařená sezona. A teď podobný scénář –