Krejčí nejen o složité sezoně: Jílek ve Spartě? Imponuje mi, jak vidí fotbal | iSport.cz

Českem se nesla zpráva, že o Ladislava Krejčího stojí Plzeň. Donesla se až do Boloni. „Jo, vím, to se psalo, ale za přemýšlení stojí jen jeden klub,“ rázně praví šestadvacetiletý reprezentant. Na mysli má logicky Spartu, jejímž je odchovancem. V rozhovoru pro iSport Premium velmi kladně hodnotí nového letenského trenéra Václava Jílka. Rozebral náplň tréninků, které pod ním zažil.

Vedení Boloni vám dalo v průběhu jara na srozuměnou, že s vámi nepočítá, byť máte ještě dvouletý kontrakt. Změnilo se něco?

„To se stalo ještě předtím, než jsem začal pravidelněji nastupovat. Pak se mi povedly zápasy s Parmou a Sampdorií. Připsal jsem si i nějaké nahrávky, tudíž už to od vedení klubu není tak striktně dané. Navíc nemáme trenéra. Mihajlovič měl smlouvu jen do léta. Čeká se, co bude. Nikdo neví, jaké změny v kádru budou. Boloňa nejdřív musí vyřešit pozici trenéra, nicméně o Mihajloviče má z logiky věci zájem. V tomto týdnu by mělo být jasněji.“

Abych to pochopil: pokud Mihajlovič zůstane, vaše šance se zvyšuje, či naopak?

„To nevím. Vážně. Trenér dokola opakoval, že budoucnost bude řešit až po sezoně po schůzce s majitelem. Sám netuším, kde budu od léta hrát. Jestli v Boloni, nebo někde úplně jinde.“

Kdyby záleželo na vás, dodržíte kontrakt?

„Musím si zodpovědět spoustu otázek. A s tím mi musí pomoct Boloňa, respektive nový nebo staronový trenér. Musím vědět, jestli se mnou počítá, a pokud ano, na jakou pozici. Zda na beka, nebo na ofenzivnějším postu. Pokud bude možnost, rád bych to s ním probral. V Itálii jsme s rodinou obrovsky spokojený, Boloňa je skvělé místo pro život. Dá se říct, že nám nic nechybí. Fanoušci jsou skvělí, není to tam blázinec. Jenže já chci hrát.“

Je vám šestadvacet let, máte být na vrcholu. Stagnace kariéry vás straší?„Jasně, bylo by to nepříjemný. Přesto jsem na konci sezony paradoxně cítil, že se posouvám. Například v rámci individuálních tréninků zaměřených na defenzivní práci.“

Návratem do Čech se nezabýváte? Špitalo se o námluvách s Plzní.

„Jo, vím, to se psalo, ale… Vždyť já nevím, co bude.“

Spíš se ptám proto, zda návrat domů připadá do úvahy?

„Neříkám, že ne. Pokud by něco bylo na stole,