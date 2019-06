Šmicer o turnaji All Stars Cup: Můžou z něj vzejít hráči pro reprezentaci | iSport.cz

Dal by se All Stars Cup přirovnat k některému z turnajů v dospělém fotbale?

„Když si vezmu týmy, které dorazí, tak mi to připomíná letní turnaj International Champions Cup v Americe, kam přijedou nejlepší evropské týmy. Na All Stars také jezdí top kluby, takže k tomu bych to přirovnal.“

Za dobu fungování turnaje se na něm představily kluby z celého světa. Překvapil vás u některého z týmů jeho styl fotbalu?

„Spíš mě překvapilo, že jezdí týmy z Mexika nebo z Japonska, je vidět jak daleko až dosáhlo jméno All Stars Cupu, že i takové kluby o něj mají zájem. Ani mě nepřekvapily konkrétní fotbalové školy daných zemí, ale baví mě sledovat jejich způsob hry a to, jaká je mentalita trenérů nebo hráčů. Člověk pak podle herního projevu pozná, jestli jde o tým z Ruska nebo Mexika. Každý si tak na All Stars Cupu najde to svoje. Někomu se líbí organizovaná a důrazná hra, někomu zase styl Barcelony a jejich tiki-taka. Ty týmy jsou prostě různé a turnaj tak vyhrávají kluby s odlišnými styly.“

Mění se nějak výkonnostní rozestup mezi zahraničními týmy a těmi českými?

„Nedělal bych z toho vědu, že nějak zaostáváme. Někdy samozřejmě ty zahraniční týmy přivezou už v podstatě hotové hráče, kteří převyšují naše kluky, ale naše mužstva jsou pak třeba lepší než ta francouzská. A to je Francie mistrem světa. Já se v mládežnickém fotbale ale zaměřuji spíš na jednotlivce. Koukám se na hráče, kteří by třeba mohli jednou hrát ligu, nastupovat za Slavii nebo za nároďák. Jsem rád, když vidím individualitu, která něco umí s míčem.“

Zaujal vás při minulém ročníku nějaký hráč?

„Minule přijela Barcelona, tam se mi líbili dva nebo tři hráči v útoku, jeden z nich pak šel po turnaji do Juventusu (Pablo Moreno Taboada – pozn. redakce). Na to, že jim bylo šestnáct, mě nadchlo, co uměli s balonem. Hráči v tomto věku podle mě umí s míčem o trochu víc, než jsme uměli my. Mají lepší možnosti a podmínky na trénování.“

Co jste říkal na loňskou jízdu Slavie, která nakonec skončila na turnaji třetí?

„To mě jako slávistu samozřejmě potěšilo. Nebudu říkat, že budu spokojený, když nějaký hráč Slavie dá tři góly, a pak prohrajeme 3:5. Jsem rád, že se Slavia v té konkurenci neztratila a uhrála dobré výsledky. Jako jediná navíc během turnaje porazila Barcelonu. Tam se ukázalo, že i když má ´Barca´ skvělé individuality, tak poctivou a organizovanou hrou se dá porazit. A třetí místo v celosvětové konkurenci je pro Slavii určitě skvělý výsledek.“

All Stars Cup v Praze: turnaj s budoucími fotbalovými hvězdami

Může tento rok některý z českých týmů opět dojít daleko?

„Samozřejmě, že může. Je to turnaj, nerozhodne se jenom podle jmen klubů, ale podle toho, jaký má zrovna ten tým ročník. Zrovna Slavia má teď výborný tým. Ty kluky znám, protože s nimi čtyři nebo pět let hrál i můj syn. Jsou hodně silní. Myslím, že o řadě z nich ještě uslyšíme. Hodně z nich má na to někdy kopat ligu a pár z nich i na to dostat se do reprezentace. Můj syn už s nimi sice nehraje, tak o nich nemám takový přehled, ale pořád sleduji jejich výsledky. Myslím, že ten tým má třeba i na to turnaj vyhrát.“

Jaký má All Stars Cup přínos pro české hráče?

„Je to v tom změření sil s ostatními, nastaví jim to zrcadlo. Když jsem sám jezdil na podobné turnaje do zahraničí, tak jsem sledoval, co umí další hráči, a pak jsem se to v tréninku chtěl sám naučit. Chytřejší hráči se z toho ponaučí a začnou ještě víc pracovat. Když někdo vidí, že je slabší než ostatní, začne víc posilovat, ti pomalejší si zase začnou přidávat cvičení na rychlost. Mně tahle konfrontace vždycky pomáhala. Doma už tu konkurenci známe, ale tohle nám dává možnost vidět, co umí ty zahraniční hráči a kluby.“

Může být pro naše fotbalisty motivací i to, když vidí, že se z All Stars Cupu dostali hráči do Premier League – jako třeba Diogo Dalot?

„Určitě. Podle mě uvidíme, že se z All Stars Cupu dostanou hráči do ligy a třeba i dál do zahraničí. Na turnaji bude šestnáct týmů, takže řada z těch hráčů se stane profesionály. Třeba Alex Král je krásný příklad toho, že to jde. Věděl jsem, že má talent, a překvapilo mě, když odcházel ze Slavie. Ale šel svojí cestou, cítil, že v Teplicích bude víc hrát, a nakonec se ukázalo, že udělal dobré rozhodnutí. Věděl, co chce, risknul to, šel si za tím a vyšlo to. Kdyby tehdy zůstal, tak by třeba nebyl tam, kde je teď. To nikdo neví. To jsou zásadní rozhodnutí v kariéře, někdy to vyjde, někdy ne. Alexovi to ale vyšlo.“

Může tento turnaj nějak posunout i český mládežnický fotbal jako celek?

„České kluby musí být rozhodně rády, že se na tak dobře obsazený turnaj dostanou. Pro hráče je to zase po sezoně taková odměna za celý rok. Navíc je to dobré i pro jejich rodiče. I oni uvidí, co umí hráči z ciziny, takže jim to taky nastaví zrcadlo. A jak už jsem říkal, naši hráči uvidí, v čem mají přidat. To je taky přínos. Dám jako příklad zase aktuální ročník Slavie. Je výborný, ale na takovém turnaji může od někoho klidně dostat trojku. A to těm hráčům může i pomoct. Uvidí, v čem mají přidat, na čem mají pracovat, a že zdaleka neumí všechno.“

Je nějaký tým, na který se tento rok těšíte?

„Pět let jsem hrál ve Francii a mám rád Paris Saint-Germain, takže na tento klub se těším. Měl jsem od nich dokonce nabídku, když jsem hrál za Lens, ale nakonec jsem si vybral Liverpool. Dál se těším na Atlético Madrid. Hrál tam Tomáš Ujfaluši a je to pro mě sympatický tým. Samozřejmě budu přát Slavii. Pak mě bude také zajímat Porto nebo Chivas Guadalajara.“

K vaší pozici patrona turnaje patří i předávání trofejí. Poznávají vás ještě dnešní mladí hráči, když od vás přebírají poháry?

„Rok od roku je to horší (směje se). Přece jenom je to už jiná generace. Tento ročník je určený pro hráče, kteří se narodili v roce 2003, já přitom končil kariéru v roce 2009, takže mě v podstatě už ani neviděli hrát. Jedině snad na nějakých videích. Hráči z českých klubů mě ještě poznávají, protože jsem tu víc na očích, ale zahraniční hráči už podle mě ani moc ne.“

Co je All Stars Cup

Turnaj je určen kategorii U16, aktuálně hráčům narozeným v roce 2003. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 14.-16. června v Praze.