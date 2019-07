CEE Cup ŽIVĚ: Slavii čeká boj s Palmeiras. Sparta padla s Šachtarem | iSport.cz

ŽIVĚ: Slavia - Palmeiras

Fotbalisté Sparty nevyužili možnost přiblížit se účasti ve finále, když podlehli Šachtaru Doněck 1:2, navíc obdrželi v závěru červenou kartu. Šachtar se díky výhře dostal do čela tabulky skupiny A.

Zápas začal zostra a ve 2. minutě viděl obránce Vitík žlutou kartu, když fauloval hráče Šachtaru. První velkou šanci zápasu viděli dávaci od Suchomela, jehož střela z dálky trefila tyč. První šanci v podání ukrajinského týmu měl Sudakov, který se řítil na bránu, ale hráči Sparty ho v poslední chvíli zastavili. Další vzrušení nastalo po zákroku Szewieczeka, který fauloval na hranici vápna, ale následný přímý kop Šachtar nevyužil, když střela mířila do zdi. Blízko gólu byli hosté po střele Abdulajeva, do které na poslední chvíli skočil kapitán Sparty Gelashvili a zablokoval ji. První branka zápasu padla z pokutového kopu, který rozhodčí nařídil po faulu na hranici vápna. Sudakov nedal Tůmovi šanci a poslal Šachtar do vedení.

Do druhého poločasu vstoupil lépe ukrajinský celek, když Sudakov skvěle vyslal přihrávku za obranu na nabíhajícího Abdulajeva, který obešel brankáře Tůmu a poslal míč do prádné branky - 0:2. V 53. minutě zahrozila Sparta, když našel Šilhart ve vápně Bláhu, který hlavičkoval nad branku. Letenští snížili zásluhou Suchomela, který si našel odražený míč po rohu a skvělou střelou levačkou ho napálil do branky. Sparta se poté pokoušela chodit rychleji dopředu, ale nedokázala snahu přetavit ve vyrovnávací branku. V 74. minutě navíc viděl Šilhart červenou kartu a sparťanské šance na dobrý výsledek se tak rozplynuly. Po vítězství 2:1 se dostal do čela tabulky skupiny A ukrajinský Šachtar.

ZÁZNAM: Besiktas - Dinamo Záhřeb 1:2

Úvod zápasu nabídl vyrovnanou podívanou a do vedení se dostal ve 27. minutě Besiktas, který měl možnost zahrání přímého kopu ze zajímavé pozice. Postavil se k němu kapitán Anil Gonderic a skvěle umístěnou střelou do pravého horního rohu nedal brankáři Dinama šanci. V 37. minutě se celek ze Záhřebu dostal po hezké kombinaci na pravém křídle do vápna, ale přihrávka našla pouze obránce Besiktase, který míč odkopl do bezpečí. Těsně před poločasem odpískal rozhodčí faul na kraji vápna, když byl nedovoleně zastaven aktivní Julardžija. K přímému kopu se postavil sám faulovaný, ale jeho střela letěla doprostřed brány a brankář Cinar si s ní bez problémů poradil.

Dinamo se ve druhém poločase začalo hnát za vyrovnáním a v 52. minutě se dostalo do dvou velkých šancí. Ani jedna z nadějně vypadajících střel ale brankou neskončila. V 57. minutě obdržel žlutou kartu obránce Besiktase Boynuuzun a Dinamo navíc zahrávalo přímý kop, který nádherně zakroutil do šibenice Julardžija a vyrovnal na 1:1. Chorvaté byli aktivní, vypracovali si několik nadějných příležitostí a jedna z nich skončila gólem. Po výborném centru z levé strany se prosadil hlavou Dominik Rešetar a poslal Chorvaty do vedení 2:1. V nastavení druhého poločasu se do výborné pozice dostal útočník Besiktase, ale odkrytou branku přestřelil. V poslední minutě nastavení pak Dinamo trefilo tyč. Chorvatský účastník mládežnické Ligy mistrů tak stále může po výhře postoupit do finále turnaje, Besiktas ale šanci na první místo definitivně ztratil.

