CEE Cup: finále Sparta - Palmeiras ŽIVĚ, sledujte boj mladíků o triumf | iSport.cz

PŘÍMÝ PŘENOS | Sparta - Palmeiras (18:00)

Zatímco o postupu Palmeiras do finále CEE Cupu, mezinárodního turnaje pro hráče do 19 let, nebylo pochyb, brazilský tým vyhrál všechny tři zápasy ve skupině, pak Sparta potřebovala i notný kus štěstí. Pražský celek sice nejprve porazil Besiktas 3:1, ale pak podlehl 1:2 Šachtaru Doněck, takže po závěrečné výhře 1:0 nad Dinamem Záhřeb potřeboval zaváhání ukrajinského celku s beznadějně posledním Besiktasem. K tomu nakonec došlo, turecký tým zvítězil 1:0 a poslal Spartu do finále.

„Je to skvělej pocit,“ kvitoval to sparťanský kapitán Iva Gelašvili, který pochválil i celkovou úroveň CEE Cupu. „Je to pro nás výborná konfrontace, skvělá příprava na sezonu,“ dodal.

Palmeiras ve skupině se Slavií, anglickým Burnley a tureckým Altinordu neztratil ani bod a ve třech utkáních nastřílel dvanáct gólů. Zejména útočníci Fabricio a Aguiar si chvílemi dělají na hřišti, co chtějí, na ně si musí sparťanská obrana ve finále dávat veliký pozor. Naopak defenziva brazilského týmu nepůsobí zrovna nejjistějším dojmem. Důležitým faktorem rovněž bude, jak se oba celky vypořádají s narůstající únavou, vždyť v úmorném vedru absolvovaly tři zápasy (2x 40 minut) ve čtyřech dnech.

„Máme skvělé zázemí, co se týče kondičních trenérů a fyzioterapeutů, jsem přesvědčen, že to kluci musejí zvládnout. Unavení určitě nebudeme,“ slíbil trenér Sparty Jan Kopáňko, který se na konfrontaci s brazilským fotbalem těšil.

„Jde o soupeře, s kterými bychom se chtěli utkávat častěji, protože nás donutí pracovat na nejvyšší úrovni. Vyrovnat se evropským nebo brazilským velkoklubům je vždy velká motivace – pro nás i pro hráče. Takže turnaj určitě splňuje naše očekávání,“ doplnil.

„Fakt jsem rád, že jsem kapitán tohoto týmu. Doufám, že vyhrajeme,“ uvedl Gelašvili.