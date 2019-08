Kouč béčka Sparty Kotal o spolupráci s Jílkem či Váchou: Mladí jsou kapitál | iSport.cz

Usadil se v kanceláři na Strahově a spustil. A těžko se zastavoval. Během kariéry prošel Václav Kotal spoustu pozic. Od ředitele, hlavního trenéra až po skauta. Poslední roky se věnoval práci s mládeží u reprezentačních výběrů.

Povolanější trenér, navíc s rudým srdcem, který by dle nejmodernějších trendů posouval talentované sparťany do dospělého fotbalu, by se hledal těžce. „Akademie produkuje velký počet hráčů, a nám jde o to, aby špička hrála u nás a zbytek byl schopný hrát první či druhou ligu,“ popisuje rodák z Náchoda vizi ohledně fungování B-týmu.

Co vás vedlo k tomu, že jste se po 13 letech vrátil do Sparty a opět povedete její béčko?

„Chtěl jsem navázat na práci u národního týmu. Tři roky jsem dělal u mládeže. Fotbalová asociace měla zájem, abych pokračoval, ale já už nechtěl začít opět s novým výběrem do 16 let. Na jiném působení jsme se nedohodli. A když se zrušily juniorky, B-týmy se přihlásily do třetí ligy, a v klubu si na mě vzpomněli, lákalo mě to. Celý život jsem sparťan.“

Předpokládám, že jednoznačným cílem pro tuto sezonu je postup do druhé ligy?

„Cíl to pro nás je určitě, ale zároveň musíte veškeré cíle stavět na reálných základech. Naším úkolem je dát tým dohromady. Máme odehraná dvě kola a stále nemáme stabilizovaný kádr. Jsou tu hráči, u kterých bychom potřebovali, aby odešli. Filozofie týmu se v létě změnila a chceme dávat příležitost hráčům dorosteneckého věku. Rádi bychom měli šestnáct stabilních hráčů a k nim vždy čtyři talentované dorostence, kteří by s námi chodili trénovat. Do dvou let by se mělo vědět, zda jsou perspektivní pro áčko anebo eventuálně pro týmy z první a druhé ligy.“

Jak vám práci ztížilo, že jste musel poskládat nový tým z obrovského množství hráčů, kteří předtím hráli v juniorce, dorostu, nebo byli různě rozesetí na hostováních?

„Prvotní šok byl, když jsem se dozvěděl, že v béčku je 45 hráčů. Naštěstí to hodně kluků hned šlo zkoušet výš. Od začátku jsme stanovili strategii, že kdo bude mít nabídku z první či druhé ligy, nebudeme mu bránit v odchodu. I tak nám zbylo přes třicet hráčů v týmu. A selekce trvá neustále. Několik hráčů odešlo na hostování, třeba David Šnajdr do Vltavínu, protože na levém kraji obrany byla velká konkurence.