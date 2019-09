UEFA Youth League: Inter - Slavia 4:0 ONLINE. Sešívaní mladíci v Miláně nestačili | iSport.cz

Mladí fotbalisté Slavie svůj vstup do UEFA Youth League nezvládli. V Miláně podlehli sešívaní hráči do 19 let svým vrstevníkům z Interu Milán 0:4. V sešívaném dresu se představila brazilská posila vršovického klubu Joao Felipe. Pražané dvakrát inkasovali z pokutového kopu.