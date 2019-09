Inter Milán - Slavia: Ukáže sílu, věří Češi z Brescie Zmrhal a Matějů | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Buquet – Debart, Pacelli (vš. FRA) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán (82 955 míst)

Atmosféru Ligy mistrů Zmrhal nezažije, v srpnu přestoupil za necelých sto milionů korun do Brescie. V minulé sezoně však byl u toho, když Slavia běhavým a aktivním fotbalem uchvátila v Evropské lize. „Ukázali jsme si, že i týmy jako jsou Sevilla a Chelsea dokážeme přeběhat,“ vzpomíná šestadvacetiletý český reprezentant v rozhovoru pro iSport TV. „Takový přístup může hráčům pomoci i proti Interu. Budou se chtít ukázat, vždyť je to Liga mistrů. Šanci určitě mají,“ je přesvědčen Zmrhal.

Se svým spoluhráčem z Brescie souhlasí i Aleš Matějů, který v Itálii působí druhým rokem. „Tažení v Evropské lize bylo úžasné,“ říká s respektem. „Dnes to bude hodně o Slavii, protože sílu na to má. Proti Interu bude hodně nepříjemná.“

Podle bývalého hráče Plzně může sešívaným pomoci i velký tlak, pod kterým bude Inter hrát. „Hodně se od něj očekává. Pokud by se utkání vyvíjelo nepříznivě, fanoušci budou nervózní, dají to pocítit hráčům a právě z toho by mohla Slavia těžit,“ myslí si Matějů.

Slavii však každopádně čeká nesmírně těžký duel. Italský gigant přes léto výrazně posílil, do útoku přišli z Anglie Romelu Lukaku či Alexis Sánchez, sílu stoperské trojice zvýšil Diego Godín z Atlética Madrid. Pod novým trenérem Antoniem Contem se týmu vydařil vstup do sezony, všechny tři úvodní utkání zvládli Nerazzurri vítězně. „Inter může šlapat na paty Juventusu i Neapoli. Tým má slušný, v Miláně je teď číslo jedna,“ připomíná Matějů, že AC v posledních letech za svým rivalem zaostává.

„Útok Interu bude pro Slavii nepříjmený,“ uvědomuje si Zmrhal sílu milánského týmu, kterou může alespoň částečně otupit možná absence Lukaka, kterého trápí bolesti zad. Už o víkendu navíc čeká Inter derby proti AC, takže se spekuluje, že Conte belgického útočníka bude dnes šetřit.

Inter si v konkurenci Barcelony a Dortmundu ve skupině F nemůže dovolit ztrácet a domácí výhra nad outsiderem skupiny je pro něj takřka povinností. Češi z Brescie však předpovídají překvapení. „Slavia to nebude mít jednoduché, ale remizuje 1:1,“ tipuje Matějů. Také Zmrhal věří, že si Pražané odvezou bod. „Slavia uhraje remízu 2:2, doma to pak zvládne ještě líp,“ uzavírá.

