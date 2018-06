Rosického parádní rozlučka! Na Letné dali góly jeho syn, Koller i Van Persie

Diváci dnes na Letné viděli parádní góly světových hvězd, na české straně zářili zejména Jan Koller s Karlem Poborským a kromě toho byla k vidění opakovaná penalta, neuznané góly i Petr Čech bez své typické helmy. Připomeňte si zajímavé momenty utkání ZDE>>>

Tomáš Rosický a jeho rozhovor po konci zápasu: „Užili jsme si to moc. Byl to pěkný zážitek. Samozřejmě nám to trochu na začátku zkazilo počasí, bylo to těžké. Tím víc bych chtěl poděkovat lidem, bylo pro ně strašně složité tam zůstat, celé se to o hodinu posunulo. Pro mě i všechny další kluky to ale byl krásný zážitek. Užili jsme si to tak, jak jsme si plánovali.“ Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Kouč Karel Brückner vedl Tomáše Rosického v národním týmu v době, kdy Češi patřili mezi elitní evropská mužstva. Na rozlučce jednoho z nejgeniálnějších hráčů posledních dvou dekád proto trenérský bard nemohl chybět. Rozhovor s Karlem Brücknerem čtěte ZDE>>>

Podívejte se na TOP momenty Tomáše Rosického z celého zápasu

19:25 Tomáš Rosický si vzal po utkání mikrofon a promluvil k divákům na stadionu. „Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za to, že jste přišli a vydrželi i v tom počasí, a doufám, že jste si to užili stejně jako já…“ vysekl poklonu fanouškům, kteří mu děkovali nekončícím skandovaným potleskem vestoje.

A slova díků mířila i ke všem na hřišti. „Kluci, díky, že jste dorazili. Byla to pro mě obrovská čest, že jsem s vámi mohl hrát,“ řekl dojatý Rosický směrem ke všem hvězdám, které se jeho rozlučky zúčastnily. Poté už Rosický dostal od spoluhráčů hobla a v dešti se loučil s fanoušky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Koller, 24. Koller, 37. Rosický, 41. Vachoušek, 59. Rosický ml. Hosté: 22. Ewerthon, 34. van Persie Sestavy Domácí: TR10 CZECH TEAM



Brankáři: Petr Čech, Jaromír Blažek



Obránci: Marek Jankulovski, Jiří Novotný, Tomáš Sivok, Zdeněk Grygera, Milan Fukal



Záložníci: Tomáš Galásek, Štěpán Vachoušek, Tomáš Hübschman, Jaroslav Plašil, Karel Poborský, Libor Sionko, Jan Polák, Miroslav Baranek



Útočníci: Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Milan Baroš



Trenéři: Karel Brückner, Miroslav Beránek Hosté: TR10 WORLD TEAM



Brankář: Jens Lehmann



Obránci: Kieran Gibbs, Dedé, Evanílson, Bacary Sagna, Gael Clichy



Záložníci: Alexander Song, Yossi Benayoun, Nuri Sahin, Mathieu Flamini, Alexander Hleb, Cesc Fábregas, Tomáš Rosický



Útočníci: Ewerthon, Robin van Persie



Trenér: Ivan Hašek Karty Domácí: Koller Hosté: Gibbs Rozhodčí Atkinson (Ang.) – Moláček, Blažej Stadion Generali Arena, Praha

19:18 Na konci zápasu se dostali na hřiště další tři hráči s jmenovkou Rosický. Jeho otec Jiří, bratr Jiří i syn Tomáš. Ten vstřelil také poslední gól, český výběr zvítězil 5:2.

💙💛❤️ Tomáš Rosický junior, střelec posledního gólu zápasu a doufejme že i budoucí hráč Sparty! #Rosicky pic.twitter.com/2d4hkqW5jr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 9, 2018

18:57 Rosický utekl a vybojoval penaltu, ke které si sám stoupl. První pokus mu sice brankář Jens Lehmann chytil, ale anglický sudí Martin Atkinson ji nechal opakovat pro údajné porušení pravidel. Tentokrát Rosický svého spoluhráče z Dortmundu i Arsenalu poslal na druhou stranu a následně oslavil gól se všemi hráči na hřišti, kteří ho zvedli nad hlavu.

18:55 V druhém poločase hraje Tomáš Rosický za české hvězdy.

18:33 Skončil první poločas. Český tým po něm vede 2:1. Jeho oba góly dal nejlepší kanonýr v historii české reprezentace Jan Koller, za zahraniční hvězdy se trefil Ewerthon.

18:10 Za oběť počasí padlo i velkolepé choreo.

18:01 Zápas začal. Tomáš Rosický začal v dresu týmu světových hvězd.

17:55 Hráči už nastoupili na hřiště. Vypadá to, že s hodinovým zpožděním zápas přece jen začne.

17:50 Hvězdný útočník Robin van Persie nabídl fanouškům snímky z kabiny týmu světových hvězd.

17:42 Organizátoři vyzývají fanoušky k trpělivosti.

17:30 Začátek se kvůli bouřce dál odsouvá. Někteří fanoušci i přes velmi nepříznivé počasí zůstali na svých místech.

Opravdoví srdcaři sedí i v tajfunu na svém místě. #TR10 pic.twitter.com/YWRKSBORs5 — Jakub Dvořák (@jakubdvo) June 9, 2018

17:00 Kvůli dešti se zahajovací ceremoniál odkládá o čtvrt hodiny.

16:50 Nástup na rozcvičení v podání hlavní hvězdy dne.

Takhle vypadal Tomášův nástup na rozcvičení. 😍😍😍 #Rosicky pic.twitter.com/E2t9ydR1Tc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 9, 2018

16:40 Na stadionu se spustil ohromný liják, fanoušci řvou Anglie, Anglie. Hrači se šli schovat do kabin.

Heavy rain now at Letna stadium. Not the best weather for farewell match... pic.twitter.com/Yib533AN2t — Karel Häring (@KHaring75) June 9, 2018

16:20 Součástí dnešního zápasu je i výstava dresů Tomáše Rosického

Rozlučka #TR10 Vedle dresů Arsenalu a nároďáku i ten první a poslední sparťanský... pic.twitter.com/pDpS5L9ebJ — Lukas Tomek (@TomekLukas) June 9, 2018

15:55 Jak se na rozlučku s Tomášem Rosickým těší Petr Čech? Přečtěte si rozhovor, který poskytl ještě před výkopem ZDE>>>

15:10 Někteří fanoušci dorazili zdaleka. Jeden třeba až z Hongkongu.

Je jasné, že @nickchan0620, který na zápas přiletěl až z Hongkongu, na dnešní den nikdy nezapomene!😍 Do začátku zápasu zbývá hodina a půl! #Rosicky pic.twitter.com/TQIArmliZ9 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 9, 2018

14:55 A už jsou tu soupisky obou týmů. V českém i světovém výběru figuruje současně pouze jeden hráč - brankář Petr Čech. Oproti předpokladům schází Pavel Nedvěd.

🙋‍♂️ Máme pro vás kompletní sestavy! Brzy je očekávejte na Letné ⭐️ pic.twitter.com/zKcrIyLwVD — Rozlučka Tomáše Rosického (@Rosicky_TR10) June 9, 2018

14:50 S Tomášem Rosickým se zdraví další hvězdný host dnešní rozlučky - Cesc Fábregas, bývalý hráč Arsenalu a Barcelony, který dnes působí v Chelsea.

14:00 V Praze už je jedna z nejzvučnějších osobností, která se dnes objeví na trávníku. Útočník Robin van Persie, který se s Rosickým potkal v Arsenalu.

Jan Koller poslal před exhibicí vzkaz pro svého parťáka z Dortmundu a české reprezentace

Jak na Tomáše Rosického vzpomínají redaktoři deníku Sport?