Schweinsteiger ukončil kariéru: Cítím lítost, ale fotbalu zůstanu věrný | iSport.cz

Schweinsteiger odehrál za národní tým 121 zápasů, jen tři němečtí hráči mají více startů. Dlouhá léta byl oporou Bayernu Mnichov, s nímž získal řadu trofejí, dva roky pak strávil v Manchesteru United a před dvěma lety odešel do Chicaga. Za něj hrál ještě v neděli.

"Konec s aktivním fotbalem ve mně vzbuzuje trochu lítost, ale těším se na vzrušující úkoly, které mě brzy čekají. Fotbalu zůstanu věrný," napsal německý záložník na sociálních sítích.

S Bayernem vyhrál osmkrát bundesligu a získal sedm Německých pohárů. Prožil čtyři mistrovství Evropy a tři světové šampionáty včetně zlatého před pěti lety v Brazílii. Gólů za Německo vstřelil 24 a kapitánskou pásku nosil po Philippu Lahmovi dva roky do srpna 2016.

Jaké má další plány, manžel bývalé špičkové tenistky Any Ivanovičové a otec dvou malých synů neprozradil.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!



Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF