Svátek, ale i ostré derby: karta pro Kollera a Řehákův zkažený konec roku | iSport.cz

Ačkoliv jde při Silvestrovském derby bývalých hvězd Sparty a Slavie zejména o sváteční souboj nesoucí se v duchu loučení s uplynulým rokem, punc bitvy rivalů v něm je stále znát. Nejinak tomu bylo i letos, kdy byly při remíze 3:3 k vidění v souboji internacionálů nejen góly, ale i několik ostrých soubojů. „Nevěděl jsem, co od derby očekávat. Bylo to pro mě hodně fyzicky náročné a pak i zbytečně vyhecované, a to i z mé strany,“ přiznal Jan Koller, který nastoupil do tradičního souboje v poslední den roku naposledy.

Kromě šesti gólů nabídlo tentokrát toto sváteční derby také několik ostrých soubojů. Vše začalo zákrokem Rudolfa Skácela, který přišlápl nohu Tomáši Hübschmanovi. Vzápětí zase Martin Hyský srazil k zemi Davida Lafatu.

Ani sparťané ale nezůstali s ostřejší hrou pozadu, když Hübschman dokonce za svůj faul na Tomáše Pešíra viděl žlutou kartu. Před koncem druhé půle neproměnil pokutový kop Lafata a „sešívaní“, konkrétně Tomáš Hrdlička s brankářem Václavem Winterem, znemožnili dorážku Janu Kollerovi, který chvíli zůstal s bolestivou grimasou v obličeji ležet na zemi a držel se přitom za kotník. Faul se ale nepískal.

Historicky nejlepší český reprezentační střelec vzápětí vstal a pokračoval v utkání dál. Zřejmě povzbuzen důrazným soubojem před brankou soupeře, pak Koller o minutu později fauloval brankáře Wintera, kterého poslal k zemi „hokejovým bodyčekem“.

„Mohl jsem to trochu krotit, ale jinak zápas hodnotím pozitivně. Bylo to dobré rozloučení se s rokem 2019. Jsem rád, že jsem mohl přispět, že jsem byl trochu platný. Příští rok ale asi budu zvažovat vyšší věkovou kategorii,“ smál se „Dino“, který vstřelil jednu z branek Letenských.

Naštěstí se ukázalo, že Silvestrovské derby je zejména o pohodě a setkání se s přáteli a důrazné zákroky se obešly bez nějakých strkanic či nadávek. „Je vidět, že přestože už někteří z nás nehrají fotbal vrcholově a je to spíš srandamač, tak nikdo nechce prohrát. Pak se to vyhecovalo, ale po zápase už to bylo v klidu,“ konstatoval Lafata.

Souboji internacionálu nad 35 let (3:3) předcházelo utkání veteránů nad 45 let. To mělo jednoznačnější a poklidnější průběh - Sparta v něm zvítězila 5:1. V rudém dresu se blýskl zejména Vratislav Lokvenc, který vstřelil jeden gól a neustále byl hrozbou pro branku Slavie, a také brankář Jaromír Blažek, který pomohl k výhře několika zákroky, za které by se nemusel stydět ani během aktivní kariéry, dokonce chytil i pokutový kop, když lapil pokus Pavla Kuky.

Nejlepším hráčem Slavie byl v prvním utkání dne mezi veterány vyhlášen Pavel Řehák, který porážku srivalem těžko nesl. „Cenu, to vůbec neberu. Mám zkaženého Silvestra. Jedu na chalupu do lesů. Mrzí mě to, omlouvám se všem slávistům za takovou ostudu,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi po prohraném zápase současný asistent trenéra Jindřicha Trpišovského u A-týmu Slavie.

„Bylo to hrozné. Takto prohrát na Silvestra, to nepamatuju. Špatně to bylo. Zdravím slávisty, ať si užijí Silvestra lépe než já a v novém roce nashledanou,“ ukázal, že rivalita ho neopouští za žádné situace.