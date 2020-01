TOP 50 talentů: gólman Manchesteru, beci Slavie i obrovský sparťan | iSport.cz

POŘADÍ OD 31. DO 40. MÍSTA | Tomáš Kalas, Dominik Mašek, Václav Černý, Martin Graiciar a David Heidenreich, to jsou dosavadní vítězové tradiční ankety TOP 50 teenagerů, jejíž osmý ročník pokračuje v deníku Sport ( pořadí v páté desítce najdete ZDE>>> ). Hlasovali trenéři reprezentací U20, U19, U18, U17 a U16 a kouči všech 16 účastníků I. ligy staršího dorostu (U19). V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2000 a mladší, vítěz bude znám v pátek.

17 let záložník Brno Bilance v I. lize: 0/0

39. Filip Twardzik

18 let

obránce

Olomouc

Bilance v I. lize: 0/0

Pokud to skutečně jednou dotáhne do velkého fotbalu, bude za svým jménem potřebovat rozlišovací římskou číslici dvě (II), za Ružomberok totiž hraje jeho o osm let starší jmenovec. O rodinné pouto však nejde.