TOP 50 talentů: pardubická puška, nervózní sparťan i útočník Salcburku | iSport.cz

POŘADÍ OD 21. DO 30. MÍSTA | Tomáš Kalas, Dominik Mašek, Václav Černý, Martin Graiciar a David Heidenreich, to jsou dosavadní vítězové tradiční ankety TOP 50 teenagerů, jejíž osmý ročník pokračuje v deníku Sport ( pořadí v páté desítce najdete ZDE>>> a pořadí v čtvrté desítce ZDE>>> ). Hlasovali trenéři reprezentací U20, U19, U18, U17 a U16 a kouči všech 16 účastníků I. ligy staršího dorostu (U19). V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2000 a mladší, vítěz bude znám v pátek.

V dorostenecké lize byl s to nastřílet klidně 22 gólů v 15 zápasech, což zatím v dospělém fotbale nepotvrzuje. Ale ani šest tref v patnácti podzimních startech v MSFL není pro začátek vůbec špatný počin.

Elegantní záložník se prosadil do sestavy Zbrojovky na konci minulé sezony, stačil vstřelit dvě branky a na jednu přihrát. Jenže pak se zranil a nyní se v zimní přípravě pokusí dostat do ambiciózního týmu zpět.

Talent Kölnu Tomáš Ostrák obléká i dres reprezentace do 19 let. Aktuálně hostuje v rakouském Hartbergu

Talent Kölnu Tomáš Ostrák obléká i dres reprezentace do 19 let. Aktuálně hostuje v rakouském Hartbergu • Foto Profimedia.cz

Talent Kölnu Tomáš Ostrák obléká i dres reprezentace do 19 let. Aktuálně hostuje v rakouském Hartbergu • Foto Profimedia.cz

23. Patrik Slaměna (19 let)

záložník

Prostějov

Bilance v I. lize: 9/0

Poté, co Zlín spadl na podzim do boje o záchranu, odešel subtilní záložník na hostování do Prostějova, kde v devíti startech stihl jeden gól a dvě asistence. „Druhá liga mu pomůže,“ věří boss Zdeněk Grygera.