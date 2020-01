Pudil po prvenství v Malta Cupu: Výhru kazí další zranění. Chválil Mazucha | iSport.cz

Jaké bylo finále?

„Sami jste viděli, že utkání nemělo moc velkou kvalitu. Bylo to nakopávání z jedné strany na druhou. Pár šancí se tam sice objevilo, ale moc koukatelný zápas to úplně nebyl.“

Těší vás aspoň, že jste turnaj ovládli?

„Je to jenom příprava, nás hlavně mrzí ta zranění, protože se nám to rozpadá. Už moc hráčů nemáme, což je špatné. Doufejme, že se nám kluci co nejdřív vrátí a budeme připraveni na ligu. To je pro nás to nejdůležitější.“

Nálada z tohoto důvodu asi není moc dobrá...

„Každý to řeší, protože když už víceméně nemáte s kým hrát, tak to není příjemné. Na druhou stranu aspoň mají šanci mladší kluci, aby naskočili a oťukali se. Bude potřeba, aby byli připraveni i na ligu.“

Vy jako jeden z nejzkušenějších jim pomáháte?

„Bavíme se o tom pořád, mluví s nimi i trenér. Míváme porady. Když je trénink, snažím se jim říct, že přichází jejich šance, takže mají být nachystaní. Ale taky je nechcete stresovat tím, že hned musí hrát. Potřebují dozrát do nějakého věku. Když s námi budou trénovat a hrát tyhle zápasy, pomůže jim to.“

Pomohl by i Ondřej Mazuch, který se s vámi připravuje?

„V téhle situaci je pomocí každý hráč, který přijde. Ondru znám dlouho, je to kvalitní stoper, který hrál v zahraničí. Limituje ho akorát to, že dlouho netrénoval, trošku je to znát. Ale věřím, že do ligy nebo v jejím průběhu se dá do pořádku, aby nám pomohl.“

S Brnem to bylo hodně vyhecované, že?

„Bohužel bylo. V první minutě tam někdo nešťastně zajel do Pecha, který nevypadal vůbec dobře. Ovlivnilo to celý zápas, což je škoda. V přípravě by se to asi nemělo stávat, ale těžko s tím už teď něco uděláme. Po zápase jsme si však podali všichni ruce a bylo to v klidu.“

Jak to s Pechem vypadá?

„Nejsem doktor, ale má oteklý kotník a nemůže na něj došlápnout. Asi tam bude nějaký výron. Snad se mu na to podívají a nebude to na dlouho. První zápas hrál skvěle, do sestavy měl blízko.“

Odstoupil i Jiří Klíma.

„Měl problémy už během týdne, je to jen nějaká malá závada. Během pár dní snad bude v pohodě.“

Těší vás, že jste zvládli aspoň penalty? Může to vůbec simulovat nějaký tlak?

„Myslím si, že vůbec. Sponzor a všichni chtějí vidět vítěze turnaje, proto se to kope. Žádný tlak na hráče nebyl, bylo to spíš vysmáté.“

Jak vnímáte ambice Mladé Boleslavi po tolika odchodech ofenzivních hráčů?

„Ambice jsou pořád stejné, chceme být minimálně do top šestky a chceme hrát fotbal, který jsme předváděli na podzim. To znamená dávat spoustu gólů, ale taky jich méně dostávat. Protože to nás hodně sráželo, musíme to zlepšit. A odchody? Těžko to můžu ovlivnit, je to otázka na někoho jiného. My budeme hrát s tím, co máme.“

Bez Nikolaje Komličenka to ale asi bude jiné...

„Hráči přicházejí, odcházejí a tým se s tím musí srovnat. Tak to ve fotbale je. Nedá se na to vymlouvat, máme další kvalitní útočníky, kteří ho určitě nahradí.“