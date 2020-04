Hušbauer a Petrák trénují na samotě u Vltavy. Dohled dělá kouč Nádvorník | iSport.cz

Celé hřiště jenom pro tři lidi. Dva fotbalisty a trenéra. Tenhle komfort teď mají Josef Hušbauer s Ondřejem Petrákem v Krňanech, ve vesničce jižně od Prahy hned vedle Štěchovic. „Jsme za daných okolností rádi, že se oba kluci mohou pod dohledem skutečného profíka připravovat ve stejném pracovním zatížení jako jejich spoluhráči v Drážďanech,“ řekl Bildu sportovní ředitel Dynama Ralf Minge.

Klub z druhé bundesligy poslal na začátku přísných opatření v Německu české záložníky domů. U západních sousedů byl nouzový stav ještě nedávno pojímán tak striktně, že sportovcům se nedovolovalo proběhnout se ani v parku nebo v lese. A kdyby se teď chtěli Hušbauer s Petrákem připojit k týmu, který už omezené tréninky rozjel, museli by na základě stále platných vládních nařízení nejdřív do dvoutýdenní karantény.

„Až to v Německu začnou trochu uvolňovat, kluci odjedou za týmem. Teď máme společně v plánu ještě celý příští týden a na jeho konci se uvidí,“ říká Roman Nádvorník, který dostal Hušbauera s Petrákem na starosti. V téhle sestavě trénují od minulé středy. V pracovních dnech je na programu vždy 75minutová tréninková jednotka, sobota je určená kondičním výběhům Na samotě u Vltavy v lese nebo v parku a v neděli volno.

Nádvorník se k oběma nachomýtl díky tipu Ondreje Chovance, Hušbauerova manažera. „Pak si mě jen proklepli, kde jsem trénoval, spojili jsme se a od té doby komunikuju každý den s šéfem kondičáků Dynama, který mi posílá plány, co přesně mají kluci odtrénovat, a podle toho jedeme,“ říká Nádvorník.

Jedou se hlavně cvičení na přihrávky a pak intervalové běhy s míčem i bez něj na dynamiku. „Nejvíc jsme zatím běhali třicetimetrové úseky, běhá se na zhruba devadesát procent, pak třicet volně a zase třicet ostře, jede se na opakování. Jiné cvičení bylo zase pyramidové, takže se běhalo osm metrů, pak dvanáct, šestnáct a nakonec pětadvacet, zase se střídalo ostré tempo a výklus, střídáme to bez balonu a s balonem,“ dává Nádvorník nakouknout do know-how posledního týmu druhé bundesligy.

„Výhoda byla i v tom, že kompletní komunikaci s nimi můžu vést v němčině, dohrával jsem aktivní kariéru v nižších německých soutěžích a při licenci byl můj studijní jazyk němčina, ve které jsem vedl i modelovou tréninkovou jednotku,“ přidává Nádvorník. S hráči musí ale i na samotě u Vltavy v odlehlých Krňanech dodržovat přísná hygienická nařízení, takže Hušbauer s Petrákem přijedou už nachystaní a sprchu si dávají až doma.

„Je s nimi skvělá spolupráce. Pepu jsem znal z ligy, odehráli jsme proti sobě několik zápasů, člověk ví, že má levou i pravou nohu, skvělou techniku, je radost s ním dělat. Ondru jsem osobně vůbec neznal, ale to samé. Je to takový ten štít, co býval dřív, skvělá figura, ale k tomu umí bezvadně kopat,“ pochvaluje si kouč své dočasné svěřence. Ještě týden si tohle trio užije společně. Pak se uvidí, jak se v Německu uvolní situace.