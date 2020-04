Jan Kozel: český kouč (23) v Anglii o své cestě i detailech práce. Co obnáší tréninky? | iSport.cz

Odmala ho naplňoval fotbal. V Psárech sousedil Jan Kozel se současným trenérem Baníku Ostrava. Příbuzní s Lubošem Kozlem nejsou, ale od dětství mu říká strejdo. Nakoukl do ligové Dukly, ale soutěžní utkání si za ni nezahrál, nastupoval za divizní Aritmu nebo třetiligové Jirny. Před rokem moc nechybělo a fotbalové prostředí by opustil. Ale poznal studium i fotbal v Anglii a získal titul bakaláře v oboru trenérství na FTVS UK. Návštěva konference Mosty a přítomnost šéfa akademie Southampton FC ho nasměrovala opět k fotbalu a zpět na britské ostrovy. V Southamptonu studuje na univerzitě a v Portsmouth FC je trenérem v akademii a vypomáhá prvnímu týmu. Jak vypadá jeho práce? Přečtěte si zajímavý příběh v sekci iSport Premium.

Asi jako každý kluk si myslel, že by z něho mohl být fotbalista. Postupem času ale začal, i díky prostředí, v němž vyrůstal, chápat, že kariéra nemusí vyjít a je dobré být připravený na normální život mimo sport.

Zaměřil se na učení a vedle fotbalu studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, z níž si hodně cení debat s legendárním hokejovým trenérem Luďkem Bukačem, který ovlivnil jeho kariéru, osobní život a pohled na svět. Díky němu započala cesta, kterou dále rozvíjely osobnosti v čele s Michalem Ježdíkem, Michalem Bardou, Marianem Jelínkem, Vernerem Ličkou, Mariem Buzkem a Kenem Wayem.

Během studia dostal šanci strávit rok ve Velké Británii. Pobyt na University of Central Lancashire v Prestonu měl pro Jana Kozla přínos hned z několika důvodů. Zlepšil si angličtinu, mohl hrát profesionálně fotbal a také poznal prostředí anglického fotbalu, což se už brzy ukázalo jako souhrn mimořádně důležitých faktorů.

„Byla to skvělá zkušenost. Každému bych doporučil a také přál, aby měl příležitost, jakou jsem dostal já. Kromě studia jsem nejprve trénoval a hrál za rezervu známého klubu Preston North End, přes který jsem se pak dostal do AFC Fylde, týmu National League. To je pátá liga a současně stále ještě profesionální soutěž,“ vysvětluje Kozel.

JAN KOZEL Profese: fotbalový trenér Narozen: 15. 6. 1996 Hráčská kariéra: FK Rapid Psáry, FK Junior Vestec, SK Slavia Praha, FK Dukla Praha, SK Aritma Praha, Preston North End FC, AFC Fylde, SK Viktorie Jirny, Solent FC Studium: FTVS UK (ukončení bakalářského studia), Solent University Southampton (MSc. Sport Science and Coaching, High Performance Academy Programme) Trenér: držitel licence UEFA B a kandidát UEFA A, Portsmouth FC Academy (tým U11, U14, asistent U18/U21)

„Kvůli tahanicím s mou registrací, pojištěním a také zranění jsem nakonec nastupoval jen k přípravným a přátelským utkáním. Bohužel jsem přišel o tažení FA Cupem a o finále ligového play off ve Wembley. To jsem měl dlouho v hlavě. I tak jsem ale viděl, jak funguje v Anglii profesionální klub, jaká je jeho struktura, řízení a organizace. Velice mě ovlivnil manažer klubu Dave Challinor, který nevedl klub, ale velkou firmu. V tomto směru byl klub na úrovni naší první ligy. Několik měsíců ve Fylde mne posunulo ve všech ohledech.“

V létě 2018 byl zpátky doma. Poctivě studoval a hledal si angažmá, které by ladilo se školou. Hrál za Jirny, ale už přemýšlel, jak dál. Zdálo se, že kvůli bankrotu klubu a mononukleóze dá fotbalu vale, jenže na prosincové konferenci Mosty se všechno změnilo. Tehdy ovšem netušil, že setkání s Mattem Halem, šéfem uznávané akademie týmu Southampton FC z Premier League, nasměruje jeho život zpět do Anglie.

Životní zlom

„Přemýšlel jsem v té době, co budu dělat, až dokončím bakalářskou část studia. Neměl jsem v tom vůbec jasno. Potkala mě dlouhodobá a nepříjemná nemoc, poznával jsem svět bez fotbalu a věnoval se věcem, které přinesly mnoho ovlivnění a inspirace. Mimo jiné jsem jezdil tramvají číslo 17 do bazénu v Podolí, kde jsem pracoval jako plavčík, nebo jako obchodník u hodinek Elton PRIM.

Začal jsem se zajímat o umění. V tom mě velmi ovlivnilo setkání s Osamu Okamurou, děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci,“ vypráví Kozel. „Na Mostech jsem se dal do řeči s Mattem Halem. Po skončení jeho skvělé přednášky jsme se dostali do diskuze a na popud pánů Ježdíka a Bardy jsem s ním a Kenem Wayem strávil více času při zajímavé debatě. Dal mi najevo, ať zkusím štěstí dostat se jako trenér do akademie v Southamptonu. Nevěřil jsem, že bych měl šanci. Ale zkusil jsem to,“ upozorňuje na velký životní zlom.

Akademie Southamptonu patří mezi vyhlášená místa pro výchovu talentovaných fotbalistů. Opírá se o systém hodnot a pravidla, jimiž se všichni v klubu řídí. A nejen to, oni je