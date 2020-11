Jak se měnil oslavenec Berger: slavná promluva, účesy i radost se ženou

Datum a místo narození: 10. listopadu 1973 v Praze Post: záložník Kariéra: Sparta Praha (1979-91), Slavia Praha (1991-95), Borussia Dortmund (1995-96), FC Liverpool (1996-03), FC Portsmouth (2003-05), Aston Villa (2005-06), Stoke City (2006), Aston Villa (2007-08), Sparta Praha (2008-10) Největší úspěchy: stříbro z ME 1996, účastník ME 2000; mistr Evropy do 16 let 1996; vítěz Poháru UEFA a Superpoháru 2001; vítěz německé ligy 1996; vítěz Anglického poháru 2001 a anglického Ligového poháru 2001 a 2003 Ocenění: vítěz ankety Fotbalista roku ČR 1996 (spolu s Karlem Poborským), vítěz ankety Zlatý míč ČR 1999; člen All Stars týmu na ME 1996 v Anglii Reprezentace: 44 zápasů/18 gólů (1993-2001) Ligová bilance: 90/24 v české lize, 27/4 v německé lize, 229/38 v anglické první lize, 7/0 v anglické druhé lize