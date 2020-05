Hrdina! Krnovský kapitán zachránil kolegovi život: Na paniku nebyl čas | iSport.cz

Dramatická situace se stala během pracovní doby. „Volal mi kolega, že mu není dobře, ať mu zavolám záchranku,“ líčí Bartoníček, který pracuje v Technických službách Krnov jako vedoucí provozu veřejného osvětlení a místních komunikací. „Byl na dílně, já nějakých tři sta metrů v kanceláři. Volal jsem záchranku, přišel jsem za ním, byl při vědomí, komunikoval se mnou. Ale jak jsem položil telefon od rychlé pomoci, zkolaboval. Zastavilo se mu srdce, tak jsem provedl masáž.“

Bartoníček přiznává, že reálnou masáž srdce prováděl poprvé. „Shodou okolností jsem byl na jaře na školení trenérské C licence a tam byl také kurz první pomoci,“ oddechl si. „To mi dalo hodně. Každý říká něco jiného, počty stlačení, vdechy... Ale klučina ze záchranky nám tam říkal, že hlavní je masáž srdce bez nějakého vdechování. Musím mu dodatečně poděkovat, protože svoji práci odvedl dobře. Hned jsem si na to vzpomněl. I na to, že by člověk neměl panikařit a hysterčit.“

Na paniku nebyl podle Bartoníčka čas. „Všechno bylo automatické, nebyl čas přemýšlet. Položil jsem ho a začal masírovat srdce. Naštěstí naskočil zpátky. Největší zadostiučinění. Radek je velký sportovec, hrával fotbal, pořád hraje hokej, zdravý chlap. Má šedesát, ale když hráváme podnikový fotbálek, pořád je vidět, že umí. Super chlap. Jsem rád, že jsem mu mohl pomoct a doufám, že se z toho dostane.“

Podle Bartoníčka bylo velké štěstí, že si indisponovaný stačil o pomoc zavolat. „V elektrikářské dílně jsou většinou ve třech, ale teď se stalo, že tam byl sám. Naštěstí alespoň zvládnul zavolat do kanceláře, šlo o minuty. Když se po masáži srdce probral, vyběhl jsem ven a zavolal dalšího kolegu, ať ho pohlídá, protože jsem musel navést záchranku k dílně.“

Po operaci by měl být pacient v pořádku. A Bartoníček s chutí vyrazil na fotbalový trénink. Krnov se v krajském přeboru drží na čtvrtém místě, po nucené pauze se znovu začalo trénovat. „Konečně, karanténa byla dlouhá,“ pochvaluje si kapitán a střední záložník. „Já teda mám dvě děti, takže jsem se zabavil, ale pro některé mladší kluky to bylo těžké. Navíc jsem přibral asi pět kilo, tak to doufám půjde rychle dolů. Snad se na starou váhu dostanu, i když v pětadvaceti se shazovalo lépe...“