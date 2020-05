RUDEJ FANDA: Boj s Realem? První úsměv v životě a nejkrásnější prohra | iSport.cz

Než se zase rozběhne liga, nezbývá Rudýmu Fandovi než vzpomínat na Spartu z dob minulých. A občas stojí za to si připomenout i prohru. Ta, na kterou Fanda vzpomíná s láskou, byla s největším možným soupeřem, Realem Madrid. Proč se při těsném boji s královským velkoklubem Rastislav Michalík poprvé v životě usmál? Co bylo to jediné, čím uměl potrápit Lukáš Hartig? A jak se po slavné prohře sezona rozsypala? Podívejte se v novém díle pořadu Rudej Fanda!