NOVÁ GENERACE: Barák o české cestě i o důležitých vlastnostech trenérů | iSport.cz

Nizozemský, španělský nebo německý styl hry je všem dobře známý. Co ale tvoří českou cestu a českou fotbalovou filozofii? A jakým způsobem vztahy v české fotbalové struktuře ovlivňují výchovu českých hráčů? Nejenom o tom mluví mládežnický fotbalový trenér Antonín Barák starší ve druhé části jedinečného velkého rozhovoru pro deník Sport a dokumentární sérii NOVÁ GENERACE.

Barák má za sebou letitou trenérskou praxi, prošel všemi možnými úrovněmi u klubů i národního týmu. Do detailu zná prostředí, ve kterém se rozvíjejí čeští fotbalisté. Za největší problém považuje, že lidé, kteří se ve fotbalovém prostředí pohybují, spolu dostatečně nespolupracují.

„Tím, že je fotbal prestižní, nejvíc se o něm mluví, nejvíc se o něm píše, nejvíc je v televizi a je v něm nejvíc pěnez, zároveň přivádí do fotbalu lidi, kterým vůbec nejde o fotbal, ale jde o jejich silné pozice, o jejich ega,“ tvrdí Barák.

Před formální vzdělání staví především lidské vlastnosti a chuť pracovat bez vedlejších úmyslů. Podle toho si také vždy vybíral své spolupracovníky.

„To byl základ. Ani ne tak fundovaností, ale lidsky. Že to ti trenéři měli chuť dělat. To jsem bral jako rozhodující moment. Vzdělání si řada z nich dodělávala postupně. To je důležitější než obráceně. Seženete trenéra s nejvyšší kvalifikací, ale lidsky je jinde. Vy zjistíte velmi brzo, že s tím člověkem je mnohem těžší pracovat než s tím klukem, který toho odborně tolik ještě neví. Chce se určit, baví ho to,“ říká Barák.

Podívejte se na druhou část rozhovoru.

Barák: Největší problém? Vztahy, ve fotbale musíme spolupracovat

Barák: Nejdůležitější věc ve výchově? Aby si děti fotbal zamilovaly. V ČR se to nedaří

NOVÁ GENERACE (1. díl): Jak vychovali tým pro EURO 2004? A proč zlatá éra skončila?

iSport podcast: Jak vznikala Nová generace? Vychovává Česko fotbalisty dobře?