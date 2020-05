2011. Už jako budějovický šéf přivedl Karel Poborský do klubu zvučnou posilu - obránce Tomáše Řepku. • Archiv deníku Sport

2003. Karel Poborský vedl Spartu do derby proti Slavii, za níž hrál také Patrik Gedeon. • Archiv deníku Sport

2002. Do české ligy vrthnul jako velká voda. Karel Poborský v dresu Sparty slaví při zápase Poháru UEFA proti Široki Brijegu. • Archiv deníku Sport

2002. Návrat do české ligy. Karel Poborský s dresem Sparty. • Archiv deníku Sport

Patří k největším postavám českého fotbalu. Během kariéry prošel Karel Poborský oběma pražskými "S" i věhlasnými evropskými kluby Manchester United, Benfica Lisabon a Lazio Řím, podílel se na řadě úspěchů české reprezentace včetně stříbra z EURO 1996, s aktivním fotbalem se rozloučil v květnu 2007 v dresu Českých Budějovic. Výraznou proměnou prošla od 90. let i Poborského image. To všechno uvidíte, když si projdete GALERII, do které vybrali snímky fotografové deníku Sport.